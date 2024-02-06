Потепление до +16 градусов и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на среду, 7 февраля

В среду, 7 февраля, погода в Украине проявит весенние капризы – ожидается потепление, сильный ветер и дождь со снегом. При этом кое-где столбики термометров "доползут" до +17.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков день будет влажным.

На погоду в Украине оказывают влияние атмосферные фронты, которые принесли осадки. Так, в среду, 7 февраля, практически по всей территории страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Без существенных осадков обойдется только в Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье.

Воздушные потоки преобладают западного и юго-западного направления. В этот день ожидается сильный ветер, порывы 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат до 25-30 м/с.

В большинстве западных, южных областях, а также в Крыму и Винницкой области температура ночью составит +1...+6, а в дневные часы +8...+13. В Одесской области даже до +17.

В восточных и Сумской областях, а также в Карпатах ночью -1...-6, днем +2...+7.

На остальной территории ночью ожидается от +3 до 2 градусов мороза. Днем +2...+8.

Метеорологи предупредили об опасных метеорологических и гидрологических явлениях.

Из-за сильного ветра 7 февраля в Украине, кроме юга и юго-востока, объявлен I уровень опасности – желтый.

Вследствие неустойчивого температурного режима будет продолжаться повышение уровней воды и при разрушении льда возможны резкие колебания уровней на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Черниговская). и содержание воды на пойме Десны возле г. Новгород-Северский, с. Моровск, начальным затоплением садово-дачной застройки, дорог на пойме возле г. Чернигов, с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области, содержанием затопления поймы и перелива автодо приток Десны р. Снов в Черниговском районе Черниговской области. В этих регионах объявлен уровень опасности – желтый.

А на Верхнем Днепре будет удерживаться значительное затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел по водам Днепра и Сожа и возможным начальным затоплением жилых домов отдельных сел в Черниговском районе Черниговской области. Здесь объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на этой неделе синоптики прогнозируют нетипичную для февраля погоду. В частности, когда в одних районах может ударить мороз, в других – потеплеет до 17 градусов.

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