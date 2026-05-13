Посттравматический рост не происходит в вакууме: в 'Сердце Азовстали' назвали три уровня поддержки ветеранов

Для успешной адаптации ветеранов после войны или плена важно создавать среду, в которой человек не остается один на один с пережитым опытом.

Об этом говорится в колонке секретаря наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Татьяны Кухоцкой.

"Посттравматический рост никогда не происходит в вакууме. Для того чтобы человек мог адаптироваться после возвращения с войны или плена, ему нужна среда поддержки. Мы говорим о трех ключевых уровнях такой среды: семья, сообщество и общество", – отметила Татьяна Кухоцкая.

По ее словам, первым и самым важным кругом поддержки для ветерана является семья. Именно поэтому помощь должна охватывать не только защитника, а и его близких – еще до момента возвращения из плена или войны.

"В "Сердце Азовстали" мы начинаем работать с семьями еще тогда, когда защитник находится в плену. Мы помогаем родным психологически подготовиться к возвращению близкого человека, объясняем, как может измениться его поведение, как правильно коммуницировать после возвращения и как поддержать человека, не давя на него", – рассказала Кухоцкая.

Отдельным уровнем поддержки она назвала сообщество людей с подобным опытом, где работает принцип "равный-равному". В "Сердце Азовстали" это направление развивают через подготовку тренеров по посттравматическому росту из числа защитников Мариуполя. Сейчас в команде уже работают 10 таких тренеров.

Третьим важным уровнем, по словам Татьяны, является громада, которая должна быть готова к возвращению ветеранов не формально, а через реальные возможности: ветеранские пространства, программы переквалификации, трудоустройства, развитие собственного дела и готовность работодателей к взаимодействию с людьми, имеющими боевой опыт.

В "Сердце Азовстали", которое является частью Фонда Рината Ахметова, отмечают: посттравматический рост – это не только о внутренней силе человека, но и о системе поддержки вокруг него. Опыт организации в работе с защитниками Мариуполя и их семьями показывает, что именно комплексный подход – от поддержки семей до развития ветеранских сообществ и подготовки громад – создает условия, в которых ветераны могут восстанавливаться, находить новые смыслы и строить собственный путь после пережитого.