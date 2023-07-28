Мы сейчас живем в исторический момент. Момент падения последней в мире империи образца позапозапрошлого века.

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Імперії помирають тяжко й довго. Римська конала понад 300 років. Навіть після захоплення Риму вестготами на чолі з Алларіхом пройшло понад 65 років, перш ніж імперія припинила своє існування року 476 від Різдва Христова.

Московська імперія почала своє падіння у далекому, як зараз здається, 1905 році. У 1917 вона змінила зовнішність і назву, але не сутність. У 1991 році вона отримала страшний удар, після якого вже не зможе оклигати. Й нинішні події – це вже агонія. Бо не може у ХХІ столітті існувати держава, у якій соціальні та економічні стосунки залишилися навіть не у ХІХ столітті, а у століття ХVІІ.

Вона ще здається зовні могутньою й грізною, але внутрішньо вона вже є тим, чим була Римська імперія на початку V століття, коли її почали на шматки рвати бургунди, англосакси, вандали, вестготи і... візантійці.

Британська та французька імперії теж гнили б не по 20-30 років, а довше, якби не Друга світова війна.

Це процес невідворотній, тому що такі закони історичного розвитку. Москві, з огляду на розміри держави, треба або переформатовуватися у реальну федерацію за зразком США, або спробувати війнами та максимальною централізацією імператорської влади відтягти неминуче.

Кремль обрав другий варіант. Тому остання імперія припинить своє існування у найближчий за історичними мірками час. І що символічно: поховають її ті, хто свого часу збудував – українці.