Последний день аномальной жары: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 29 августа

Погода в Украине во вторник, 29 августа, будет жаркой во всех регионах Украины. Теплее всего будет в центральных, западных и южных регионах – там температура воздуха поднимется до +35 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. При этом, как отмечают синоптики, в некоторых областях стоит ожидать осадки.

Так, кратковременные дожди с грозами возможны во вторник днем в западных регионах, на Винниччине и на Житомирщине, а ночью еще и на Сумщине. На остальной части Украины будет сухо, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на юге Украины будет от +30 до +32 градусов, ночью ожидается +21..+25. В центральных областях днем до +34, а в Кировоградской области до +36 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать +18..+20.

На западе будут дожди, ночью температура от +16 до +21. Днем ожидается жара до +35 градусов. В восточных регионах днем будет около +30 градусов, а на Донетчине и Луганщине +24..+28.

В столичном регионе 29 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура по области ночью +16..+21, днем +30..+35. В Киеве ночью около +20, днем +32..+34.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности на Киевщине – 29-31 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности во всех областях, кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни по всей территории Украины ожидается сильная жара. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров покажут до +36 градусов.