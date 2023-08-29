Последний день аномальной жары: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 29 августа
Погода в Украине во вторник, 29 августа, будет жаркой во всех регионах Украины. Теплее всего будет в центральных, западных и южных регионах – там температура воздуха поднимется до +35 градусов.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. При этом, как отмечают синоптики, в некоторых областях стоит ожидать осадки.
Так, кратковременные дожди с грозами возможны во вторник днем в западных регионах, на Винниччине и на Житомирщине, а ночью еще и на Сумщине. На остальной части Украины будет сухо, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем на юге Украины будет от +30 до +32 градусов, ночью ожидается +21..+25. В центральных областях днем до +34, а в Кировоградской области до +36 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать +18..+20.
На западе будут дожди, ночью температура от +16 до +21. Днем ожидается жара до +35 градусов. В восточных регионах днем будет около +30 градусов, а на Донетчине и Луганщине +24..+28.
В столичном регионе 29 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура по области ночью +16..+21, днем +30..+35. В Киеве ночью около +20, днем +32..+34.
Также синоптики предупредили о пожарной опасности на Киевщине – 29-31 августа ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности во всех областях, кроме Запорожской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Закарпатской.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни по всей территории Украины ожидается сильная жара. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров покажут до +36 градусов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!