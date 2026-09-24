Порошенко передал украинским защитникам 15 модернизированных "Ай-Петри"

Вооружённые Силы Украины получили 15 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри".

Видео дня

Технику передал лично лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он отметил, что в Украине сейчас нет безопасных мест. Враг наносит удары по жилым домам, университетам, вокзалам и депо, пытается вывести из строя поезда. Под постоянными атаками находятся Киев, Харьков, Запорожье, Херсон, Одесса и другие города и населенные пункты.

"Наша задача – усиливать защиту гражданского населения в городах и военных на фронте. Защита критически важной энергетической и логистической инфраструктуры", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Сегодня передаем Вооруженным Силам 15 модернизированных комплексов "Ай-Петри". Каждые две недели военные получают от нас десяток-полтора таких комплексов. "Ай-Петри" – одно из немногих средств, способных противодействовать средствам технической разведки врага. Оно значительно снижает эффективность вражеских воздушных ударов", – объясняет Порошенко.

"Модернизированные комплексы, которые будут защищать критически важные объекты в городах, способны выполнять задачи высшего уровня. Работать в беспилотном режиме, устраняя человеческий фактор, действовать скоординированно. Они используют искусственный интеллект и самое современное программное обеспечение. Чем больше "Ай-Петри" будут защищать украинские общины, тем лучше будет защищено небо, тем сложнее будет врагу. Мы должны вести войну, опережая россиян на два шага. Это технологический ответ, который должен обеспечить наше преимущество, а значит, ускорить наступление мира", – подчеркивает Петр Порошенко.

Эту разработку в начале сентября впервые продемонстрировали участникам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставки по безопасности и оборонным технологиям MSPO 2026 в польском городе Кельце. Впрочем, на вооружении Сил обороны Украины она находится уже несколько лет. Как сообщило польское специализированное издание Milmag, на линии фронта сейчас работают более трехсот комплексов.

Как рассказали производители "Ай-Петри" на выставке MSPO 2026, украинская система – не просто решение для РЭБ, это система киберзащиты и распознавания, предназначенная для выявления угроз, связанных с разведкой, проводимой противником, и противодействия им. Программное обеспечение комплекса содержит элементы, использующие алгоритмы машинного обучения, которые постоянно обновляются по мере изменения условий на поле боя и эволюции угроз.

После обнаружения и идентификации цели система может автоматически отслеживать её, а в зависимости от типа цели и ситуации – подавлять сигнал управления, передачу видео и сигнал спутниковой навигации GPS, GNSS или ГЛОНАСС. Система создает помехи целям на расстоянии от 20 до 30 км, в зависимости от местности, в радиодиапазонах от 300 до 6000 МГц.

Система постоянно совершенствуется в реальных боевых условиях. Это не статичное решение – оно разработано таким образом, чтобы развиваться вместе с изменением обстановки на поле боя. Имеется стационарный и мобильный вариант – пикап, который перевозится на автомобиле. Комплект разворачивается двумя солдатами и готов к работе за 10 минут.

В настоящее время система также внедряется для защиты объектов критической инфраструктуры в Украине. Производитель выполняет контракты для Министерства обороны Украины, а программу частично поддерживают партнеры из стран НАТО. Проект "Ай-Петри" стартовал осенью 2023 года благодаря частным инвестициям Петра Порошенко, который вложил в разработку и производство более 200 миллионов гривен.