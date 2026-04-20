Попал в плен парализованным: история защитника Мариуполя Дмитрия Палиенко

Защитник Мариуполя Дмитрий Палиенко во время боев за город получил тяжелые ранения. В ретроспективе этих событий – его путь от обороны Мариуполя и российского плена до возвращения в Украину и сложнейшей реабилитации в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали", с надеждой снова стать на ноги.

Нацгвардеец Дмитрий Палиенко встретил большую войну на ротации в Городе Марии. Подразделение парня базировалось на передовом наблюдательном пункте, поэтому воины одними из первых приняли бой с россиянами. "Я услышал первые выстрелы и побежал на позицию. У меня тогда промелькнула мысль, что мы там и останемся", – делится воин.

Во время тяжелого боя защитник получил многочисленные ранения и потерял сознание. Но героям повезло: Дмитрия и еще нескольких раненых отбили у врага "азовцы", которые подошли к месту боя. Они эвакуировали мужчину в одну из Мариупольских больниц.

Медикам удалось спасти жизнь воина, но с тех пор он был прикован к постели. Несколько недель защитник пролежал в палате под постоянными обстрелами, а затем враг захватил медучреждение. Дмитрий попал в плен. "Ко мне в палату ворвались россияне, нацелили автоматы и начали допрашивать", – рассказывает нацгвардеец.

Дмитрий делится, что до сих пор неизвестно сколько именно времени он провел в плену, но вернуться домой тяжелораненому защитнику повезло в начале 2023 года. Впереди его ждала сложная реабилитация, которая стала возможной в рамках проекта "Сердце Азовстали". Несмотря на не самые лучшие прогнозы врачей, Дмитрий продемонстрировал невероятные успехи.

"Врачи говорили, что шансов снова стать на ноги нет. Но когда я попал в реабилитационный центр, там сказали, что все опирается на мое психо-эмоциональное состояние. Когда я начал интенсивно работать по программе, которую мне составили первоклассные реабилитологи, произошло невозможное – в ногах появилось движение. До того, как я попал на реабилитацию, я даже не представлял, что получу еще и собственную квартиру. Это поддержка, которую невозможно описать словами. Бесконечно благодарен проекту "Сердце Азовстали" и его основателю Ринату Леонидовичу", – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Палиенко получил комплексную помощь от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова, в том числе в прошлом году герой получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома". Сегодня Дмитрий строит новую жизнь и осваивает IT-специальность. "Сердце Азовстали" продолжит поддерживать его на этом пути, помогая адаптироваться к новой жизни и реализовать собственные планы.