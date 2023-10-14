Понадобилась большая война, чтобы каждый украинец почувствовал себя немножечко евреем, а каждый еврей – немножечко украинцем.

Оказывается, когда вас хотят уничтожить – это роднит. И создает правильные исторические аналогии. И не только исторические. Холокост и Голодомор, например. Что общего между жертвами? Что общего между организаторами? Что объединяет тех, кто и сегодня пытается нас убить? Кфар-Аза и Буча дают ключ к пониманию. Страшный и кровавый ключ.

Противостояние Злу объединяет не хуже голоса крови. Но и не лучше, чем принадлежность к самому Злу. Достаточно посмотреть кто кому друг, кто кого поддерживает, кто что финансирует, чтобы понять, кто кому Иванов, а кто кому Петренко с Рабиновичем.

Зло, говорящее по-русски, ничем не отличается от зла, орущего "Аллах акбар!". Зло не имеет цвета кожи, национальности, религиозной принадлежности. Оно делит живых существ на людей и нелюдей, надежнее, чем гены и ДНК, на тех, кто его несет и тех, кто ему противостоит.

Вот, собственно и все...