"Поможем с работой": Залужный подколол русскоязычных оппонентов в Украине, пошутив о своём английском

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время выступления в Mansion House в Лондоне пошутил о своём английском. Он упомянул о критиках в Украине, которые могут оценивать его уровень владения иностранным языком.

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Об этом сообщил Telegram-канал Лачена. Там опубликовали фрагмент выступления Залужного.

"Сегодня мы подкинем работу сторонникам русского языка в Украине, которые будут оценивать мой английский", — сказал Залужный.

Такой шуткой бывший главнокомандующий ВСУ обыграл дискуссию вокруг языкового вопроса в Украине и одновременно иронично обратил внимание на своих критиков, которые могут придирчиво оценивать его публичные выступления на английском языке.

Шутка Залужного прозвучала на фоне общественного внимания к использованию русского языка представителями украинской политической и государственной среды. В частности, в Украине обсуждаются записи, обнародованные Национальным антикоррупционным бюро, на которых фигуранты уголовных дел, связанных с представителями власти, общаются на русском языке.

В настоящее время Залужный представляет Украину в Великобритании в качестве посла. После начала полномасштабного вторжения России он возглавлял Вооруженные силы Украины в должности главнокомандующего, а в 2024 году его назначили послом Украины в Великобритании.

Как писал OBOZ.UA, Валерий Залужный считает, что любые переговоры с Россией и прекращение огня могут нести большой риск для Украины. В то же время, по его мнению, особую угрозу представляет ослабленная, деморализованная и заполитизированная армия, которая может лишить государство возможности выйти из переговорной ловушки.

Посол также отмечал, что после начала полномасштабного вторжения война существенно изменилась. Среди важных составляющих современных боевых действий он называл беспилотные и автономные системы, искусственный интеллект, роботизированные комплексы и спутниковую связь.

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