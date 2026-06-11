Помощь после тяжелейших испытаний: защитникам Украины, освобожденным во время обмена, рассказали о программах 'Сердца Азовстали'

Тренер по посттравматическому росту "Сердца Азовстали", проекта Рината Ахметова, Кирилл Тюрнев посетил госпиталь Государственной пограничной службы Украины, где проходят лечение и восстановление украинские защитники, освобожденные из российского плена во время последнего обмена.

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Во время встречи военным передали футболки Free Mariupol, значки "Сердца Азовстали" и шевроны М86 – символы памяти об обороне Мариуполя, поддержки и единства с теми, кто прошел российский плен.

Кирилл Тюрнев рассказал защитникам о направлениях помощи, которые предоставляет "Сердце Азовстали": лечение и реабилитацию, психологическую поддержку, обучение, переквалификацию, посттравматический рост и другие проекты, которые помогают защитникам восстанавливаться после пережитого и строить собственный путь после возвращения.

Также защитников пригласили в офис "Сердца Азовстали", чтобы они могли ближе познакомиться с командой, сообществом и получить необходимую поддержку. Отдельно военных пригласили посетить матчи "Шахтера" во Львове – как возможность побыть среди своих, почувствовать поддержку болельщиков и атмосферу единства.

В "Сердце Азовстали" убеждены: после пережитого защитники нуждаются не в жалости, а в системной поддержке, которая помогает вернуть опору, достоинство и право самостоятельно выбирать свой дальнейший путь. Именно поэтому проект Рината Ахметова развивает направление посттравматического роста – чтобы рядом с восстановлением здоровья появлялось пространство для нового этапа жизни.