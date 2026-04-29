'Помним обо всех наших людях': Зеленский анонсировал новые обмены пленными

Украина готовит новые обмены пленными с Россией и рассчитывает, что уже в ближайшее время часть украинцев сможет вернуться домой. Речь идет как о военных, так и о гражданских, которые находятся в неволе. Работа продолжается по каждой фамилии отдельно.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. По его словам, уже подготовлены документы и списки для следующих обменов.

Подготовка новых обменов

Зеленский отметил, что во время встречи детально проанализировали результаты предыдущих обменов и сейчас активно готовятся новые. Координационный штаб проработал необходимые для этого документы, списки, ведется постоянная коммуникация с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Отдельное внимание уделяется людям, которые находятся в плену еще с 2014 года. Также работа ведется по разным категориям – военные и гражданские, включая журналистов, руководители общин, энергетики, а также бойцы отдельных подразделений – азовцы, морпехи, десантники и все остальные, где процесс обмена происходит особенно сложно.

"Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российской неволе: и о военных, и о гражданских", – подчеркнул глава государства.

Проверка списков и работа с партнерами

Президент подчеркнул, что Украина сверяет информацию о каждом пленном. В некоторых случаях людей, которых считали пропавшими без вести, удается найти в российских лагерях и вернуть домой.

Кроме того, Украина работает с международными организациями и партнерами, чтобы ускорить процесс освобождения. Зеленский отметил, что планируются дополнительные контакты с лидерами других государств для усиления давления и достижения результатов.

"Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA , 24 апреля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Он был проведен в формате 193 на 193. Домой вернулись военные из ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть раненые военнослужащие.

