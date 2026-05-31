Помидоры будут давать большие плоды: надо выполнить всего одну задачу

Помидоры будут давать более крупные и сочные плоды, если вовремя проредить плодовые кисти. Речь идет о простом приеме, который помогает растению направить силы не на большое количество мелких томатов, а на меньшее количество крупных.

Если оставить на кисти много плодов, они могут вырасти меньше, а тяжелые грозди – даже повредить стебли. Поэтому огородникам советуют регулярно осматривать растения и убирать мелкие или деформированные завязи, информирует Express.

Специалисты Королевского садоводческого общества отмечают, что высокорослые помидоры хорошо реагируют на прореживание плодовых кистей. Для растений, которые выращивают в теплице или в помещении, процедуру советуют проводить тогда, когда на них сформировалось примерно семь плодовых кистей. Если помидоры растут под открытым небом, ориентиром могут быть четыре кисти.

По словам тепличных экспертов Juliana, суть метода заключается в том, чтобы удалить часть плодов на одной кисти, оставив самые сильные. Тогда растение будет тратить больше воды, сахаров и питательных веществ именно на них. В результате томаты могут вырасти большими, плотными и вкусными.

Особенно это важно для индетерминантных, или высокорослых, помидоров, которые растут вверх и нуждаются в опоре. Такие растения обычно подвязывают к деревянным кольям, шпалере или другой поддержке. Если на них формируется много тяжелых плодов, нагрузка на стебель и кисти заметно возрастает.

Чаще всего такую работу проводят в июне, когда томаты активно завязывают плоды. Именно в этот период растению уже можно "подсказать", на какие кисти стоит направить основные силы до пика летнего созревания. Если сделать это вовремя, плоды будут иметь больше шансов набрать вес и лучше вызреть.

Во время прореживания на одной кисти обычно оставляют примерно четыре–шесть лучших томатов. Самые мелкие, слабые или неправильной формы плоды удаляют. Это не вредит растению, а наоборот помогает ему не распылять ресурсы.

После такой процедуры помидоры нужно регулярно осматривать. Если на кистях снова появляется слишком много мелких завязей или часть плодов развивается неравномерно, их можно осторожно убрать. Важно работать чистыми руками или инструментом, чтобы не занести инфекцию.

Поэтому принцип очень прост: вместо восьми или десяти мелких помидоров растение выращивает четыре или пять больших. Оно направляет в них больше питания, влаги и сахаров, поэтому плоды могут быть не только крупнее, но и вкуснее.

