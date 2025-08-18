'Получила сердечный приступ, когда узнала о войне': Елена из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

72-летняя Елена из Мариуполя сейчас проживает в модернизированном общежитии в Днепре. Собственную комнату она получила в рамках проекта "ЯМариуполь.Жилье". К обустройству социального жилья присоединился Фонд Рината Ахметова. Здесь созданы комфортные условия для жизни: современные кухни, коворкинги, прачечные, уютные холлы и детская комната. Женщина говорит: собственный уголок стал для нее вторым домом, ведь первый она была вынуждена оставить в Мариуполе, спасаясь от боевых действий. Свою историю она доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Еще в 2014 году Елена собрала "тревожный чемоданчик", так как чувствовала – однажды он ей точно понадобится. Однако даже это не спасло от шока в феврале 2022-го. Первые дни полномасштабного вторжения в Мариуполе были похожи на страшный сон: по улицам ездил танк, стрелял по окнам, а дом содрогался от многочисленных взрывов. Из-за стресса у женщины случился сердечный приступ.

"24 февраля начались бомбежки. День был очень тяжелый. Меня сын привез в реанимацию. Пока я лежала в больнице, мой дом бомбили", – вспоминает женщина.

Сначала сын не говорил матери о том, что ее дом разрушен, боялся, чтобы снова не случился инфаркт. А когда ситуация в городе ухудшилась, сын решился на еще один отчаянный шаг – забрал маму из реанимации, потому что оставаться в больнице под обстрелами было крайне опасно. Елена признается: в то время она держалась только на лекарствах и молитвах.

"Когда началось самое страшное, мы пошли в подвал. Трое суток там сидели. Не ели совсем, даже не хотелось. Самолеты над нами летают, бомбы падают. Все 8 марта стреляли. Это был ужас", – рассказывает Елена.

До последнего женщина не хотела выезжать из родного города, но оставаться означало рисковать жизнью. Однажды взрыв произошел рядом с домом, где Елена скрывалась с семьей. Взрывной волной снесло крышу. Тогда семья решила поехать сначала в Бердянск, а уже оттуда – в Запорожье. Теперь Елена привыкает к жизни в Днепре.

"Знаете, очень хочется домой, но не хочется возвращаться в такой Мариуполь, какой он сейчас. Нас оттуда фактически выгнали, выжили... Теперь мечтаем только, чтобы Украина как можно быстрее победила", – говорит женщина.

Смотрите историю Елены по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите и свою историю на портале Музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется при поддержке Правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером проекта "ЯМариуполь". Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. Запланировано также открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.