"Наконец-то везде будет тепло": синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на среду. Карта

В среду, 21 мая, почти вся Украина погрузится в комфортное тепло – дневная температура будет колебаться от +17 до +24 градусов. В Киеве обещают до +22 и почти без осадков.

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Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко. Она отметила что завтра по всей стране будет тепло.

"21-го мая в Украине будет наконец везде тепло. И это температура воздуха +17...+24 градуса! И именно такой ожидается завтра дневная температура. Максимальная температура воздуха в среду достигнет +24 градусов", – отметила специалист.

Дожди в этот день вероятны в западных областях, а также в центре и на востоке Украины. Зато в южной части и на севере страны(кроме Сумщины) существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада, будет умеренным, но на востоке может усилиться до сильного.

В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, поэтому в течение дня ожидается замечательная теплая погода с +22 градусами.

"Давайте наслаждаться теплой погодой! Тем, кто имеет аллергию на тополиный пух, стоит принимать антигистаминные препараты. Это также прекрасное время, чтобы любоваться цветами, поливать калачики на балконе и больше проводить времени на свежем воздухе", –добавила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, на западе страны – во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – ночью температура опустится до +6...+9°C, а днем поднимется до +19...+22°C. Будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью и без существенных осадков. В Закарпатье, в частности в Ужгороде, ночью +7...+9°C, днем +19...+21°C.

На севере, включая Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области, ночная температура составит +8...+12°C, а днем – +19...+24°C. В Киеве и Житомире ожидается сухая и солнечная погода с температурой до +22...+24°C. В Сумской области возможна переменная облачность, но без осадков.

В центральных регионах - Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях – ночью прогнозируют +9...+12°C, днем – +19...+24°C. Будет тепло и без осадков, лишь в некоторых районах Днепропетровщины возможно кратковременное увеличение облачности.

На востоке, в частности в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, ночью ожидается от +7 до +12°C, днем – +19...+21°C. Погода будет оставаться сухой, с солнцем и периодической облачностью.

В южных регионах - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях – ночью будет +10...+14°C, а днем – +20...+23°C .

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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