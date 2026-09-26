Положите это в кошелек — и он наполнится деньгами: осенняя примета

Осень – это время, полное суеверий. Некоторые из них касаются погоды, другие же содержат советы о том, как обрести счастье, здоровье и процветание.

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Узнайте, какой популярный символ осени может принести вам приток денег. Обязательно положите его в кошелек, пишет OBOZ.UA.

Согласно народному поверью, каштаны, как говорят, привлекают удачу, а также защищают от негативной энергии. В народной традиции их клали в ящики, чтобы защитить дом от финансовых потерь. Лучше всего положить маленький каштан в карман или кошелек. Это должно принести успех в делах, что, конечно же, означает прибыль.

Говорят, что каштаны ещё сильнее привлекают финансовую удачу, если их завернуть в банкноты. Одного каштана достаточно, чтобы защитить от неудачных инвестиций и любых потенциальных убытков.

Вера в силу каштанов когда-то была настолько сильной, что их даже клали под кровать, чтобы обеспечить спокойный сон. Они считаются природным фильтром, способным очищать пространство от негативной энергии.

Многие люди кладут каштаны рядом со своими телевизорами или компьютерами, веря, что они могут поглощать вредное электромагнитное излучение. Стоит привезти этот дар леса с осенней прогулки.

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