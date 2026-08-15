"Положили" Wildberries: в ГУР раскрыли детали мощной кибератаки на компанию

Украинская разведка вместе с киберсообществом нанесла очередной чувствительный удар по инфраструктуре государства-агрессора. В ГУР МО Украины раскрыли подробности операции, в результате которой удалось парализовать работу одного из крупнейших российских маркетплейсов – Wildberries.

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Специалисты совершили кибератаку 10-11 августа. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Атака на логистику и финансы врага

По данным украинской разведки, специалисты сообщества Cyber Corps провели успешную операцию в цифровом пространстве РФ, атаковав инфраструктуру компании Wildberries.

Данный гигант онлайн-торговли играет ключевую роль в снабжении и логистике агрессора, а также генерирует значительные средства для финансирования войны против Украины.

Масштабные сбои и коллапс системы

Несмотря на эшелонированную защиту и высокий уровень безопасности объекта, кибератака привела к серьезным деструктивным последствиям по всей сети.

После атаки была полностью нарушена работа основного дистанционного канала взаимодействия с клиентами, частично дестабилизирована финансовая инфраструктура маркетплейса.

Кроме того, критически выросла нагрузка на контакт-центры из-за массовых сбоев. Зафиксированы тысячи жалоб пользователей, потерявших возможность проводить расчеты и оплачивать товары.

В ГУР подчеркнули, что успешная кибероперация усилит эффект от предыдущих атак Сил обороны Украины по складским комплексам Wildberries. Комбинированное воздействие на физическую и цифровую инфраструктуру нанесло очередной ощутимый экономический ущерб компании, регулярно питающей военную машину РФ.

Напомним, крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет" и "Мегамаркет" один за другим переписали правила работы, фактически лишив россиян гарантий компенсации за товары, уничтоженные или поврежденные во время атак беспилотников

Как сообщал OBOZ.UA, в России оценили убытки Wildberries и более 400 тысяч пострадавших российских продавцов в 600–800 млрд рублей. Причем только уничтоженные товары могут иметь себестоимость до 300 млрд рублей.

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