Половина прибыли – на нужды армии: Mr.Scrubber и бригада "Черный лес" запустили новый благотворительный дроп

Украинский бренд натуральной косметики Mr.SCRUBBER и 15-я бригада артобороны "Чёрный лес" расширяют совместную благотворительную линейку. Новые наборы для ухода созданы по запросу военных, а 50% от продаж традиционно направляется на нужды подразделения.

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Сотрудничество бренда и бригады продолжается с марта прошлого года. За время существования проекта компания уже передала на нужды бойцов более 1,2 миллиона гривен. Военные подтверждают, что полученные средства конвертируются в необходимые ресурсы для эффективного выполнения боевых задач и уничтожения дорогостоящей техники противника.

Средства, разработанные по запросу самих военных

Слоган коллаборации остался прежним – "Создано вместе с военными не только для военных". Бойцы "Черного леса" стали соавторами обновленной линейки – они поделились собственным опытом и рассказали, чего им больше всего не хватает в полевых условиях: ухода за бородой, а также интенсивной защиты и увлажнения кожи.

Что вошло в новый релиз

Два лимитированных набора (Charity Boxes) объединяют универсальные средства по уходу в удобных форматах для использования как дома, так и в "полевых" условиях. В каждом наборе есть особый подарок от бригады – эксклюзивный шеврон.

В первый Charity Box вошли: защитный крем экстремального действия, пенка для умывания лица и бороды, бальзам для губ и паста для укладки бороды и волос. Во второй – защитный крем экстремального действия, пенка для умывания, бальзам для губ с ароматом ягодного микса и масло для тела.

Вы поддерживаете тех, кто защищает Украину

Покупая товары из благотворительной линейки, каждый украинец вносит прямой вклад в победу. 50% прибыли от продаж перечисляется 15-й бригаде артиллерийской разведки "Черный лес". Это пример долгосрочной и прозрачной социальной ответственности, когда бизнес и общество объединяются ради общей цели.

Справка

15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" – формирование артиллерийских войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Участвует во всех операциях по деоккупации нашей страны на востоке, севере и юге.

Mr.SCRUBBER – один из крупнейших производителей натуральной косметики в Украине, создающий средства по уходу за лицом, телом и волосами для всей семьи. Бренд имеет собственное производство, развивает украинский продукт и регулярно реализует социальные и благотворительные инициативы.

Совместная линейка – это долгосрочная благотворительная инициатива, демонстрирующая, как даже ежедневная покупка средств по уходу может превратиться в системную поддержку войск.