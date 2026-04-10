'Полосатое пополнение': в Карпатах удалось снять целую семью диких кабанов. Фото и видео

В Карпатах благодаря фотоловушкам, установленным при содействии Всемирного фонда природы WWF-Украина, удалось заснять редкие кадры из жизни жителей Ужанского национального парка – диких кабанов.

На видео попала целая семья: маленькие полосатые поросята дисциплинированно шагают за взрослыми под покровом ночи. Ареал обитания диких кабанов в Украине охватывает лесные и лесостепные зоны, а также Карпаты (до высоты 1800 м).

Научный мониторинг с помощью данных с фотоловушек осуществляется в рамках международного проекта LECA (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores / Поддержка сосуществования и сохранения карпатских крупных хищников). Такая техника позволяет ученым наблюдать за жизнью животных в естественных для них условиях, не беспокоя их.

Ночная жизнь и "гигиенические" привычки диких кабанов

Почему большинство интересных кадров из жизни диких кабанов(Sus scrofa) сделано ночью? Дело в том, что эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни. Днем они обычно проводят в уютных кустарниках или принимая "грязевые ванны". Последние являются важной гигиенической необходимостью: слой грязи защищает кожу от перегрева и надоедливых паразитов.

Под покровом ночи дикие кабаны преодолевают значительные расстояния в поисках пищи, демонстрируя впечатляющую всеядность: от лесных плодов и корневищ до мелких животных или даже падали. Именно такая неприхотливость в рационе позволяет им быть эффективными "санитарами" леса.

Основой социального устройства диких свиней являются семейные группы, где главная роль принадлежит самке и ее потомству.

"Социальная структура вида базируется на семейных группах: самка с потомством формирует ядро стада. Часто несколько таких семей объединяются, образуя группы от 6 до 20 особей, а иногда и значительно большие стада, – рассказывают специалисты WWF-Украина. – Такой семейный уклад сохраняется до начала нового брачного сезона. В этот период взрослые самцы, которые обычно держатся отдельно, присоединяются к группам и вступают в борьбу за самок. В основном самец контролирует 1–3 самки, хотя иногда это количество может достигать и восьми. После завершения сезона размножения самцы снова покидают группу".

Самка обычно рожает от 4 до 8 поросят, хотя в отдельных случаях их может быть значительно больше – до 15.

Интересно, что характерная полосатая окраска молодняка служит им идеальной маскировкой, позволяя буквально растворяться среди лесных теней и растительности.

"Полосатое" напоминание о сезоне тишины в Украине

Кадры с поросятами, зафиксированными в Ужанском НПП, в очередной раз напоминают об особой уязвимости дикой природы в весенний период и важности соблюдения "сезона тишины". В Украине он ежегодно длится с 1 апреля по 15 июня.

"Сезон тишины – особый природозащитный период, когда лесные жители – от кабанов и косуль до редких птиц – рожают и выкармливают потомство. В это время дикие животные крайне чувствительны к любому беспокойству со стороны человека. В критических случаях некоторые животные даже могут оставлять детенышей на произвол судьбы, что крайне губительно для выживания молодняка", – подчеркивают во Всемирном фонде природы WWF-Украина.

Именно поэтому в период "сезона тишины" законодательством предусмотрены ограничения на деятельность, которая может нарушить покой дикой природы. В частности, запрещены санитарные рубки, стрельба, взрывные работы, использование фейерверков, а также проведение любых шумных мероприятий, включая автогонки или ралли.

Ограничения распространяются и на водоемы: в это время запрещено рыболовство на нерестилищах и проведение гидротехнических работ, а любительский вылов разрешается только с берега – одной удочкой или спиннингом.

Штрафы за нарушение режима тишины регламентирует ст. 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан – от 30 до 50 необлагаемых минимумов (от 510 до 850 грн);

для должностных лиц – от 50 до 70 необлагаемых минимумов (от 850 до 1190 грн).

Топ-7 интересных фактов о кабанах:

Дикий кабан – предок большинства современных пород домашних свиней. Кабаны являются одними из самых адаптивных млекопитающих в мире. Их естественный ареал охватывает огромные пространства Европы, Азии и Северной Африки. Благодаря человеку этот вид стал настоящим космополитом: кабанов завезли даже в Северную Америку, Аргентину и Австралию. Клыки – главный инструмент и оружие. Самой заметной особенностью взрослого самца (секача) являются его мощные клыки, которые в зрелом возрасте могут достигать 25 см длиной. С помощью клыков вепрь добывает пищу, разрыхляя твердую почву. В то же время они служат надежной защитой –в случае опасности секач способен дать отпор даже крупным хищникам. Кабан может развивать скорость до 40–50 км/ч, легко пробегает через чащу, и даже умеет плавать. Это умные животные с хорошей памятью. Они не просто запоминают расположение "сытых" мест на огромных территориях, но и способны перенимать опыт друг от друга. Вепри в естественной среде обитания живут в среднем 10–14 лет, хотя многие особи не доживают и до 5–7 лет из-за охоты, хищников и болезней. В неволе, при надлежащих условиях, они могут жить значительно дольше – до 20 лет. Хотя кабаны редко идут на конфликт первыми, не стоит забывать об их мощи. Наиболее опасным зверь становится тогда, когда чувствует угрозу для малышей или не имеет пути для отступления. Удар секача может быть чрезвычайно серьезным даже для человека. Помните: лес – это их дом, где мы лишь гости. Увидели стадо? Просто дайте им спокойно пройти мимо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что пограничники показали видео с диким кабаном, который легко переплывает реку.

