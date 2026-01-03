Полнолуние в Раке: на кого повлияет больше всего и как

Всего через два дня после начала нового года мы переживем первое лунное событие 2026 года: полнолуние в кардинальном водном знаке Рака.

С этим полнолунием, которое называют Волчьей Луной, попадающей в сентиментальный, заботливый, интуитивный кардинальный водный знак Рака, вы можете погрузиться в глубокие, содержательные размышления, чувства и осознания, связанные с вашей домашней жизнью, семьей и чувством безопасности, пишет OBOZ.UA.

Полнолуние в Раке

Полнолуние в Раке достигнет своей пиковой энергии в 5:03 утра по восточному времени/2:03 утра по тихоокеанскому времени в субботу, 3 января 2026 года, но вы будете чувствовать его влияние как минимум четыре дня до и после этого.

В дни, окружающие полнолуние в Раке, вы можете максимально использовать энергию, размышляя и преодолев любые сложные эмоции, связанные с такими темами: семья, дом, безопасность, интуиция, инстинкты, баланс между работой и личной жизнью, комфорт, привязанность и забота.

На какие 4 знака зодиака больше всего влияет полнолуние в Раке

Овны

Поскольку это полнолуние активирует ваш четвертый дом домашней жизни, вы будете переживать его семейные темы даже больше, чем другие знаки. В последнее время вы посвящаете много своей энергии общественной жизни и профессиональным стремлениям, благодаря тому, что с середины декабря солнце движется через ваш десятый дом карьеры. Тем не менее, сейчас этот лунный месяц просит вас задуматься о балансе, которого вы достигаете между своей внешней и внутренней жизнью. Возможно, вы так сильно приложили усилия, что вам было трудно присутствовать в интимных моментах со своими самыми близкими и дорогими, и это сказывается на вашем общем благополучии. Уважайте потребности своего сердца, замедлив темп и отдавая приоритет времени для общения или даже работе над собой, которая сосредотачивается на исцелении, и вы увидите, что можете быть еще более продуктивными в будущем.

Рак

Сезон Козерога, который в разгаре с середины декабря, делает большой акцент на партнерских отношениях для вас, поэтому, когда полнолуние попадает в ваш первый дом самовосприятия, вы чувствуете настоятельную потребность заботиться о себе так же хорошо, как и о других. Вы можете быть разочарованы, если вам кажется, что вы отдавали и отдавали без особого признания или взаимности со стороны второй половинки, любимого человека или даже коллеги. Это лунное событие приглашает вас открыться о том, что обременяет ваше сердце и разум, почувствовать, что вас услышали, и работать над решением проблемы. Это также возможность активизировать свой режим ухода за собой. Поскольку Луна объединяет усилия со счастливым Юпитером в вашем знаке, вы будете оптимистично настроены на то, что, открывая сердце, вы сможете найти больше гармонии.

Весы

Полнолуние в Раке попадает в ваш десятый дом карьеры и публичного имиджа, поэтому, хотя прошло всего несколько дней с начала нового года, вас могут пригласить провести важную презентацию, взять на себя руководство крупным проектом на работе, занять руководящую должность или бороться за повышение. Короче говоря, сейчас внимание в вашем распоряжении, если вы чувствуете себя комфортно со своей внутренней силой и чувством авторитета. В то же время ваша семья и эмоциональный мир были — и продолжают быть — в центре внимания, потому что в вашем четвертом доме происходит так много событий. Поэтому, претендуя на центральное место, вы будете стремиться найти баланс между заботой о своей внутренней жизни и тем, чтобы оставить свой след в мире.

Козерог

Ваш сезон в разгаре, поэтому недавно вы почувствовали рост уверенности, самоуверенности и возможности проявить свою силу новыми увлекательными способами. Но в дни, окружающие это полнолуние, которое активирует ваш седьмой дом партнерства, вам нужно подумать о том, как вы проявляете себя в своих личных отношениях — платонических, романтических или профессиональных — и требуют ли какие-то дисбалансы вашего внимания и исправления. Этот момент создан для посредничества, переговоров и пересмотра игровых планов, разработанных для достижения общих целей. В то же время, поскольку это полнолуние попадает в эмоциональный водный знак, вам может быть полезно сосредоточиться на своем эмоциональном опыте, а не на инициировании прагматического игрового плана. А поскольку Луна гармонирует с вашей правящей планетой, Сатурном, в вашем третьем доме общения, эмоционально заряженное, но продуктивное самовыражение может на самом деле послужить топливом для длительного решения.

