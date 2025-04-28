Полезный и вкусный хумус из нута и авокадо: готовится закуска 5 минут
Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который содержит витамины (A, E, C, K, B6, B9), минералы (калий, магний, медь), мононенасыщенные жиры, клетчатку и антиоксиданты. Стоит отметить, что один авокадо в день способен обеспечить организм 40% суточной нормы фолатов, 30% витамина K и более 20% витамина C. Из авокадо можно приготовить очень быстро много вкусных закусок, салатов, намазок и майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хумуса из авокадо и нута, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- 250 г отварного или консервированного нута (без жидкости)
- 1 спелый авокадо
- несколько веточек петрушки
- 1-2 зубчика чеснока
- 1 ст.л пасты тахини (кунжутная паста)
- сок половинки лимона
- 2-3 ст.л оливкового масла
- специи по вкусу (соль, перец и микс приправ – сушеные томаты, чеснок, базилик)
Способ приготовления:
1. В чаше блендера совмещаем отварной или консервированный нут, авокадо, петрушку, чеснок, пасту тахини. Добавляем специи, лимонный сок и оливковое масло.
2. Накрываем чашу крышкой и взбиваем на высокой скорости 3-5 минут до однородного состояния. Регулируйте вкус и густоту, добавляя жидкость из-под варки нута и специи.
3. Готовый хумус перекладываем на тарелку, посыпаем перцем и паприкой, поливаем оливковым маслом и сразу подаем.
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