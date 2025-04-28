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Полезный и вкусный хумус из нута и авокадо: готовится закуска 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
954
Полезный и вкусный хумус из нута и авокадо: готовится закуска 5 минут

Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, который содержит витамины (A, E, C, K, B6, B9), минералы (калий, магний, медь), мононенасыщенные жиры, клетчатку и антиоксиданты. Стоит отметить, что один авокадо в день способен обеспечить организм 40% суточной нормы фолатов, 30% витамина K и более 20% витамина C. Из авокадо можно приготовить очень быстро много вкусных закусок, салатов, намазок и майонез.

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Что вкусного приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хумуса из авокадо и нута, со специями и чесноком.

Рецепт хумуса

Ингредиенты:

  • 250 г отварного или консервированного нута (без жидкости)
  • 1 спелый авокадо
  • несколько веточек петрушки
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л пасты тахини (кунжутная паста)
  • сок половинки лимона
  • 2-3 ст.л оливкового масла
  • специи по вкусу (соль, перец и микс приправ – сушеные томаты, чеснок, базилик)

Способ приготовления:

1. В чаше блендера совмещаем отварной или консервированный нут, авокадо, петрушку, чеснок, пасту тахини. Добавляем специи, лимонный сок и оливковое масло.

Что приготовить из авокадо

2. Накрываем чашу крышкой и взбиваем на высокой скорости 3-5 минут до однородного состояния. Регулируйте вкус и густоту, добавляя жидкость из-под варки нута и специи.

Приготовление блюда

3. Готовый хумус перекладываем на тарелку, посыпаем перцем и паприкой, поливаем оливковым маслом и сразу подаем.

Готовый хумус

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