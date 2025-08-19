УкраїнськаУКР
Полезная намазка из яиц и тунца за 5 минут: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
Вареные яйца, тунец и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, в виде намазок. А если добавить свежие или консервированные огурцы, вы получите вкусный и сытный салат.

Как и из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, тунца и с сыром.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • 1 огурец свежий
  • 1 огурец кислый
  • 1 б консервированного тунца
  • 4 яйца отварных
  • 50 г сыра твердого
  • Сметана/ йогурт греческий 1-2 ст л
  • Чеснок
  • Укроп
  • Соль

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, натрите на крупную терку, или режем кубиком.

Вареные яйца для намазки

2. Огурцы также режем кубиком мелким, укроп режем, натираем сыр на мелкую терку, добавляем тунец. Солим, добавляем сметану или йогурт, регулируем самостоятельно консистенцию, добавьте чеснок тертый.

Готовая основа для блюда

Есть можно как намазку с хлебом!

Готовое блюдо

