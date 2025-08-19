Полезная намазка из яиц и тунца за 5 минут: для праздничного стола и на каждый день

Вареные яйца, тунец и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, в виде намазок. А если добавить свежие или консервированные огурцы, вы получите вкусный и сытный салат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, тунца и с сыром.

Ингредиенты:

1 огурец свежий

1 огурец кислый

1 б консервированного тунца

4 яйца отварных

50 г сыра твердого

Сметана/ йогурт греческий 1-2 ст л

Чеснок

Укроп

Соль

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, натрите на крупную терку, или режем кубиком.

2. Огурцы также режем кубиком мелким, укроп режем, натираем сыр на мелкую терку, добавляем тунец. Солим, добавляем сметану или йогурт, регулируем самостоятельно консистенцию, добавьте чеснок тертый.

Есть можно как намазку с хлебом!

