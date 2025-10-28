Полезная и вкусная намазка из сельди: готовится 10 минут

Сельдь – очень вкусный продукт, который может быть основой для салатов, а также закусок, намазок. Еще ее можно просто есть с хлебом и луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.

Ингредиенты:

сельдь 2 маленьких

морковь вареная 1 шт

сырки плавленые 2 шт

масло 100 г

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите и порежьте мелким кубиком, морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку. Перемешать и готово.

Подавайте с гренками.

