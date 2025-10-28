УкраїнськаУКР
Полезная и вкусная намазка из сельди: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусный продукт, который может быть основой для салатов, а также закусок, намазок. Еще ее можно просто есть с хлебом и луком. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.

Ингредиенты:

  • сельдь 2 маленьких
  • морковь вареная 1 шт
  • сырки плавленые 2 шт
  • масло 100 г

Способ приготовления: 

1. Сельдь почистите и порежьте мелким кубиком, морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку. Перемешать и готово.

Подавайте с гренками. 

