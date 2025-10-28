Видео дня
Полезная и вкусная намазка из сельди: готовится 10 минут
Сельдь – очень вкусный продукт, который может быть основой для салатов, а также закусок, намазок. Еще ее можно просто есть с хлебом и луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с плавленным сыром и морковью.
Ингредиенты:
- сельдь 2 маленьких
- морковь вареная 1 шт
- сырки плавленые 2 шт
- масло 100 г
Способ приготовления:
1. Сельдь почистите и порежьте мелким кубиком, морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку. Перемешать и готово.
Подавайте с гренками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: