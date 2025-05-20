Полезная и очень вкусная домашняя шаурма: готовится без майонеза
Если вы хотите приготовить очень сытное, и при этом вкусное и полезное блюдо для завтрака или просто перекуса, идеальным вариантом будет домашняя аля шаурма. Для того, чтобы она была сочной, мясо нужно хорошо замариновать в специях, а также добавить много свежих овощей, зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной аля шаурмы, с филе, овощами и соусом.
Ингредиенты:
- тортилья или лаваш
- листья салата
- помидоры
- фиолетовый лук
- филе курицы
- жареный лук – специя
Соус:
- белый йогурт
- горчица в зернах
- соль
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте на небольшие кусочки, добавьте микс специй для курицы, соль и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон.
2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и мясо.
3. Для соуса: смешайте все ингредиенты и поливаем им курицу, сверху посыпаем жареным луком (это очень вкусно).
4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон.
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