Полезная и очень вкусная домашняя шаурма: готовится без майонеза

Если вы хотите приготовить очень сытное, и при этом вкусное и полезное блюдо для завтрака или просто перекуса, идеальным вариантом будет домашняя аля шаурма. Для того, чтобы она была сочной, мясо нужно хорошо замариновать в специях, а также добавить много свежих овощей, зелени.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной аля шаурмы, с филе, овощами и соусом.

Ингредиенты:

тортилья или лаваш

листья салата

помидоры

фиолетовый лук

филе курицы

жареный лук – специя

Соус:

белый йогурт

горчица в зернах

соль

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте на небольшие кусочки, добавьте микс специй для курицы, соль и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон.

2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и мясо.

3. Для соуса: смешайте все ингредиенты и поливаем им курицу, сверху посыпаем жареным луком (это очень вкусно).

4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон.

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