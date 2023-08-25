Покупал алкоголь во время крестного хода: УПЦ МП на Хмельнитчине выдала своего же священника за провокатора, но что-то пошло не так. Фото

Прихожане УПЦ МП распространили в своих интернет-группах информацию о "провокаторе" в рясе – мол, он во время крестного хода в Хмельницкой области вел себя "подозрительно" и покупал в магазинах по дороге алкоголь. Однако оказалось, что это действующий диакон Киевской епархии Московского патриархата.

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Об этом сообщил в Facebook паблик "Хмельницкий LIVE". В сети показали фото мужчины, которого верующие сочли подозрительным, и его документы.

Инцидент произошел во время паломничества сторонников УПЦ МП в Почаевскую лавру. Верующие предупреждали друг друга, что, возможно, вместе с ними шел "провокатор".

"В магазинах по дороге он несколько раз демонстративно покупал алкогольные напитки. Естественно, что эти покупки местные жители снимали на видео. На вопросы: "Зачем вы это делаете?" – отвечал: "Так надо", – жаловались прихожане.

Они подозревали, что мужчина пытается дискредитировать крестный ход, и просили установить его личность.

Но оказалось, что для прихожан УПЦ МП он "свой". В документах указано, что это Олег Губарь, диакон и клирик Киевской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как писал OBOZREVATEL, в средине августа 2023 года СБУ сообщила о подозрении блогерше Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре. Кроме того, она публично отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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