Поколение, создающее Независимость: ПУМБ представил новую коллекцию благотворительной атрибутики "Мы одной крови"

Независимость не начинается и не заканчивается одной датой. Она состоит из моментов, решений, слов, символов и людей, которые каждый день определяют будущее страны.

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Именно эта идея легла в основу новой благотворительной коллекции "Поколение 91" социального проекта "Мы одной крови", созданного по инициативе ПУМБ. Коллекция посвящена 35-летию Независимости Украины, а её участниками стали сразу четыре украинских бренда – CHER’17, GAPTUVALNYA, SOVA и Have A Rest.

"Поколение 91" – это не о годе рождения. Это о совместной идентичности эпохи. О всех, кто живет в независимой Украине, независимо от того, родились ли они до 1991 года или после. Это поколение, сформированное общими событиями, вызовами, победами, потерями и памятью. Поколение, которое не просто получило Независимость как данность, а сегодня продолжает её творить.

Четыре символа, из которых складывается одна история

Идея коллекции благотворительного мерча заключается не в создании новых символов, а в переосмыслении тех, которые уже стали частью современной украинской истории.

Впервые в рамках одного релиза объединились четыре украинских бренда. Каждый через свой собственный стиль рассказывает отдельную историю Независимости.

Слово.

GAPTUVALNYA переносит на ткань слова Акта провозглашения Независимости Украины. Текст, который в свое время стал фундаментом нового государства, буквально вплетается в вышитую рубашку.

История. Момент.

CHER’17 обращается к моменту рождения современной Украины. На футболке – архивная фотография Павла Пащенко с Левком Лукьяненко после провозглашения Верховной Радой независимости Украины. Документальный кадр становится символом начала новой эпохи.

Рождение.

Have A Rest создал сумку с символической биркой "Поколение 91", стилизованной под именную бирку новорожденного. Как ребенок получает первый документ о своем рождении, так и современная украинская независимость имеет свой день рождения – 24 августа 1991 года.

Символ. Идентичность.

SOVA переосмысливает международный код Украины – UA. В серебряном украшении с гравировкой "Поколение 91" он обретает новое прочтение: UA = YOU ARE Generation 91. Ты есть. Ты принадлежишь к поколению, которое сегодня формирует будущее страны.

Все изделия коллекции объединяет общий знак "Поколение 91". Независимо от бренда или формы изделия он превращает отдельные предметы в части одной истории.

"Проект "Мы одной крови" – это пример того, как социально ответственный бизнес, креатив и ответственность могут работать вместе. "Поколение 91" продолжает эту идею: мы переосмысливаем символы Независимости и одновременно превращаем каждую покупку в конкретную помощь для спасения жизней", – отмечает Ксения Сикорская, директор по маркетингу ПУМБ.

Поколение 91 в четырёх историях

Лицами кампании стали люди, которые по-разному переживают украинскую Независимость, но вместе формируют портрет современного поколения.

Это Сергей Жадан, писатель и музыкант, олицетворяющий силу украинского слова; Джамала, лауреатка Шевченковской премии, певица и автор песен, представляющая культурный голос Украины; Вадим Ворошилов "Karaya", Герой Украины и летчик, который представляет тех, кто сегодня защищает Независимость; и Александра Паскаль, десятилетняя гимнастка, потерявшая конечность в результате российского обстрела и олицетворяющая будущее Украины, которая продолжает жить и развиваться, несмотря на потери.

Специально для проекта Сергей Жадан написал авторское стихотворение о "Поколении 91", которое стало манифестом кампании и объединило её героев, бренды и главную идею: Независимость рождается каждый день благодаря людям.

Вещи, которые помогают спасать жизни

"Поколение 91" – это не только разговор о памяти и идентичности. Как и каждая коллекция проекта "Мы одной крови", она преследует конкретную благотворительную цель.

50 % от стоимости каждого заказа ПУМБ направляет на закупку кровоостанавливающих средств тактической медицины, оборудования для парамедиков и систем хранения и переливания крови для стабилизационных пунктов. За время существования проекта "Мы одной крови" удалось помочь спасти более 263 тысяч жизней.

Поэтому "Поколение 91" – это коллекция не просто о вещах. Это о памяти, которая остается с нами, и об ответственности, которая превращает ценности в конкретные действия. Именно в этом заключается ключевая идея "Мы одной крови" – объединять людей вокруг ценностей не только словами, но и действиями, которые спасают жизни

Где приобрести коллекцию

Коллекция доступна онлайн на платформе "Мы одной крови", в корнере проекта в ЦУМе, а также в магазинах партнерских брендов. Полный перечень мерча и адреса смотрите на сайте https://lifesavingmerch.com.ua

Для ПУМБ ответственный бизнес – это не отдельные благотворительные проекты, а системная часть деятельности банка. С начала полномасштабной войны общие инвестиции ПУМБ в приближение победы и развитие страны составили более 1,4 млрд грн.

ПУМБ – это уже больше, чем просто выгодный банк для клиентов.