Триндець #2. І знов про закупівлі Нацгвардії

Нещодавно писав про дуже дивну, щоб не сказати більше, історію про підписання закупівлі зимової форми Нацгвардією на 193 млн без Прозорро у фірми "Трейд-Прім", яка немає жодного швачного виробництва, займається сільгосппродукцією. А ще за іх засновником шлейф звинувачень у спробах шахрайства, або історія з "турецькими будівельниками", яких він привів перед війною на ремонт аеропорту, був підписаний намір, а потім з'ясувалось, що іх "досвід" лише у торговлі фруктами.

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Тому здається, що зимової форми нацгвардійці вчасно не дочекаються, а може не дочекаються її і взагалі. І змушені будуть, як багато з них робили це в минулому році, закуповувати за свої гроші.

Але виявилось, що то не всі дива. Бо перед тим з літньою формою закупівельники Нацгвардії змогли придумати ще цікавіше. І започаткували у 2023 році давальницьку схему. Тобто спочатку в НГ закупили тканину. А потім провели закриту процедуру відбору, хто ж їм з неї пошьє форму. І чомусь знов вибрали компанію посередника ТОВ "Шеврон" без виробничих потужностей, яка набрала обьєми на сотні мільйонів, законтрактувалась на десяток позицій - від КЛП (костюм літній польовий) до кепі, але досі майже нічого не поставила з літньої форми. Як мені випадково стало відомо - наприклад з 48 тисяч КЛП вони на початок жовтня змогли поставити тільки 1000. І така ж печалька по іншим виробам. А літо вже давно закінчилось.

Я не знаю що це - службова недбалість, корупція або робота на ворога. Але не можу зрозуміти, чому це не бачить керівництво НГ та держави. І як без форми будуть воювати бойови підрозділи.

Но ще цікавіше, як нахабно була закуплена тканина. Нагадую - процедури в НГ закриті. Ок. Але кожен закупівельник повинен дати запити з технічними характеристиками вітчизняниним виробникам тканини, якщо вони є, а потім їх срівняти з пропозиціями тих, хто з такими ж ТЗ пропонує імпорт. І вибрати кращу цінову пропозицію.

Так от. В Україні два великих виробника відомчих тканин. Групу ТК, яка має свій комбінат у Чернігові закупівельники НГ зовсім не запитали. Ну то таке, не здивували.

А ЧШК (Черкаси), який давно на ринку працює у тому числі з НГ, запропонував їм на запитуємий артикул камуфляжної тканини "Нью-Хижак" ціну в 130 грн за пог.метр. І тканина, хоч це новий для виробництва артикул, буде відповідати всім прописанним в запиті ТУ. Крім того ЧШК запевнив, що за декілька місяців зможе виробити потрібний об’єм в 400 тисяч пог. метрів.

Але "безоткатне виробництво" закупівельникам не цікаве. Тому вся тканина була закуплена за кордоном через компанію-импортера STG. Але не 130, а за 210 (!!!) гривень. Тобто на 60% дорожче!

От і рахуйте прями збитки державі (80х400000) в 32 мільйони тільки на одному з давальницьких артикулів. А є ще непрямі, бо якщо б тканина була вироблена в Україні - це ще й податки в бюджет і решта грошей в нашій економіці! Впевнен, що крім ціх вопиючих кейсів в закупівлях НГ було багато ще цікавого, як в цьому, так і в минулому році. Але закупівлі НГ досі закрити, ніяким Прозорро (як в МО) там і не пахне, тому у мене є лише частина інформації, да і ту я дізнався доволі випадково, бо є люди, у кого болить…

А більш за все ця і подібні історіі болять всім, хто інвестує в виробничі потужності, які потім простоюють. І яких досі не помічають та не поважають деякі ділки, закупівельники та чиновники, доповідаючі з трибун, як би так допомогти українським виробничникам, щоб нічого при цьому у них не закуповувати…