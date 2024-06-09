Жара достигнет 34 градусов, но будут грозы: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В начале новой недели в Украине почти во всех регионах ожидаются грозовые дожди. Но вместе с осадками придет и сильная жара до +34 градусов.

Самая высокая температура в ближайшие дни ожидается на юго-востоке нашей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 10 июня, в большинстве южных и восточных областей будет переменная облачность. На остальной территории страны синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Несмотря на осадки температура будет высокой и достигнет во многих регионах отметки в +30 градусов. На западе Украины в течение дня прогнозируется +25…+27 градусов. На юге Украины в первый день недели жара достигнет +32…+34 градусов.

Во вторник, 11 июня, грозовые дожди распространятся на все региона страны, сухо будет только в Крыму. Самые высокие температурные показатели будут в южных и восточных областях – до +34 градусов.

При этом на западе страны немного похолодает. В течение дня здесь ожидаются дожди с грозами и +21…+25 градусов. В центральных и северных областях температурные показатели не претерпят существенных изменений. В течение дня прогнозируется +26…+30 градусов.

В среду, 12 июня, дожди вновь отступят с юго-восточных регионов. На смену осадками придет солнечная погода, а жара сохранится в пределах +30…+34 градусов.

В других областях будут идти дожди, но по информации синоптиков, грозы прекратятся. Кроме того, ожидается незначительное понижение температуры.

На западе Украины прогнозируется +22…+24 градуса, в центральных регионах будет теплее – до +29 градусов. На севере Украины в этот день также ожидается незначительное понижение температуры до +25 градусов.

Напомним, значительную часть Украины 8 июня накрыло мощное ненастье с грозами и градом. Во время грозы в Тернополе молния попала прямо в крышу высокоэтажки.

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