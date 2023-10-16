Похолодание продолжается, но пока без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 17 октября
Во вторник, 17 октября, температура воздуха в Украине продолжит снижаться. Однако пока осадков не предполагается.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, кое-где столбики термометра опустятся до отметки со знаком минус.
В этот день в Украине будет стоять сухая облачная погода с прояснениями. Лишь ночью на востоке страны и днем в северо-восточных регионах пройдет небольшой дождь.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 7-12 м/с.
Днем будет достаточно прохладно, температура не поднимется выше +7...+12. Только на юге страны будет немного теплее – там воздух прогреется до +16.
Ночью столбики термометров опустятся еще ниже и будут показывать 0...+5, в Крыму +5...+10.
Холоднее всего будет в Карпатах, где днем температура будет колебаться в пределах +1...+6, а ночь будет морозной и столбики термометров опустятся до -4.
Погода в Киеве и области
В Киевской области 17 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 0...+5, днем +7...+12.
В Киеве ночью +2…+4, днем около +10.
Метеорологи также предупредили, что 16-17 октября, в связи с добегом волны дождевого паводка, на участке Прута от Коломыи до госграницы ожидаются подъемы уровня воды на 0,3-0,8 м, без угрозы негативных последствий.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября в Украине ожидается похолодание вплоть до морозов. Ночью на севере страны будет до -6, на других территориях существенно теплее.
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