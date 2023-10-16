Похолодание продолжается, но пока без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 17 октября

Во вторник, 17 октября, температура воздуха в Украине продолжит снижаться. Однако пока осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, кое-где столбики термометра опустятся до отметки со знаком минус.

В этот день в Украине будет стоять сухая облачная погода с прояснениями. Лишь ночью на востоке страны и днем в северо-восточных регионах пройдет небольшой дождь.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 7-12 м/с.

Днем будет достаточно прохладно, температура не поднимется выше +7...+12. Только на юге страны будет немного теплее – там воздух прогреется до +16.

Видео дня

Ночью столбики термометров опустятся еще ниже и будут показывать 0...+5, в Крыму +5...+10.

Холоднее всего будет в Карпатах, где днем температура будет колебаться в пределах +1...+6, а ночь будет морозной и столбики термометров опустятся до -4.

Погода в Киеве и области

В Киевской области 17 октября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 0...+5, днем +7...+12.

В Киеве ночью +2…+4, днем около +10.

Метеорологи также предупредили, что 16-17 октября, в связи с добегом волны дождевого паводка, на участке Прута от Коломыи до госграницы ожидаются подъемы уровня воды на 0,3-0,8 м, без угрозы негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября в Украине ожидается похолодание вплоть до морозов. Ночью на севере страны будет до -6, на других территориях существенно теплее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!