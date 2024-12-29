Потепление до +11: погода на Новый год удивит украинцев. Прогноз синоптиков

В Украине новая неделя начнется с облачного понедельника. Во вторник – в последний день 2025 года – туч на небе станет меньше. Новый год в среду северные области встретят с небольшим дождем; на остальной территории праздник пройдет без осадков.

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Настоящей "новогодней" погоды с морозами и снегом украинцам ждать не стоит. Соответствующим прогнозом поделились синоптики на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В понедельник, 30 декабря, ночью будет в среднем от -1 до +1 (на востоке до -3 градусов). Днем от 1 до 4 тепла, частично на юге – до +5 градусов. Облачно, без существенных осадков.

Во вторник, 31 декабря, температура местами повысится где-то на градус, но в целом продержится на уровне предыдущих суток. Переменная облачность, дождя не будет.

В среду, 1 января, днем прогнозируется некоторое потепление. В большинстве областей термометры покажут от +5 до +7. На юге, а также в Черновцах и Ивано-Франковске – даже до +11 градусов. Ночью по-прежнему останется в среднем от от -1 до +1.

В Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях днем пройдет небольшой дождь.

В четверг, 2 января, ночью будет существенно теплее, без мороза – от +1 до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +7 (до +6 на востоке и +9 на юге).

Небольшой дождь накроет западные и северные области.

В пятницу, 3 января, потепление задержится только в восточной части Украины и частично на юге, а в остальных регионах снова похолодает. Там ночью уже возможен несильный мороз до -1 градуса, а также небольшой мокрый снег.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, что до конца зимы погода в Украине не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе 2025 года среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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