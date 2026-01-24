Погода может быть сложной: в Украине объявлен 1-й уровень опасности: в Украине объявлен 1-й уровень опасности

В Украине объявлен первый уровень опасности из-за сложных погодных условий, которые могут осложнить передвижение на дорогах и работу коммунальных служб. Синоптики предупреждают о гололеде, налипании мокрого снега и гололеде в ряде регионов страны.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными и планировать поездки с учетом погодных рисков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

25 января на территории Украины ожидается гололедица на дорогах. Днем на западе страны, а также в Одесской и Николаевской областях прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье гололед ожидается ночью. По состоянию на сегодня объявлен первый уровень опасности — желтый, что сигнализирует о повышенной вероятности осложнений.

Водителей призывают придерживаться безопасной скорости, оставлять больше времени на поездки и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть осторожными на скользких тротуарах и пользоваться обувью с протектором.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни морозы в Украине отступят. На смену им придет плюсовая температура с оттепелью, осадками и ветром. Ощутимое потепление обещают уже с 26 января.

