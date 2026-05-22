Погода будет неоднородной: синоптик рассказала, какие области на выходных накроют грозы, град, шквалы. Карта

В эти выходные в Украине ожидается переменчивая погода. Часть регионов останется без осадков, тогда как другие накроют грозы с дождями, а иногда даже шквалы и град.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Специалист объяснила, что такая резкая смена погоды ожидается из-за того, что Украина оказалась между антициклоном и атмосферным фронтом.

В Киеве 23 и 24 мая будет преобладать сухая погода. После жары температура несколько снизится от +21 до +23 градусов днем.

Погода в Украине 23 мая

В субботу, 23 мая на западе, севере и частично в центре Украины существенных осадков не ожидается. Однако на остальной территории ожидаются дожди, грозы, местами возможны шквалы и град.

Погода в Украине 24 мая

В воскресенье дожди задержатся на востоке и юго-востоке страны. После обеда осадки могут добраться до Волыни, Ровенской и Житомирской областей.

Днем термометры покажут от +23 до +28 градусов. На юго-востоке сохранится жара, температура будет держаться на уровне от +25 до +30 градусов.

