Погиб от российского удара: фермер Александр Гордиенко посмертно получил звание 'Герой Украины'

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием "Герой Украины" председателя Общественной организации "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области" Александра Гордиенко. Он погиб 5 сентября из-за удара вражеского беспилотника.

Соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства. Гибель постигла мужчину во время аграрных работ в поле.

"За гражданское мужество, героическое служение Украинскому народу, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Гордиенко Александру Дмитриевичу – председателю Общественной организации "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области" ("посмертно", – говорится в сообщении.

Гибель Александра Гордиенко

Сообщение о смерти Александра Гордиенко появилось 5 сентября 2025 года, когда в его автомобиль попал российский дрон. Несмотря на заминирование, обстрелы и атаки, Гордиенко до последнего оставался на родной земле и продолжал работать для Херсонской области.

Прощание с фермером состоялось 7 сентября в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После деоккупации правобережья Херсонщины, как сообщалось, Гордиенко разминировал поля своего хозяйства и приобрел РЭБы и антидронные ружья, чтобы работники были в большей безопасности.

