Оберегал поля, дом, семью: в Одессе попрощались с фермером, которого убил вражеский дрон. Фото

В Одессе 7 сентября попрощались с Александром Гордиенко – руководителем фермерского хозяйства Бериславского района Херсонской области, которого убил дрон российской оккупационной армии. Знакомые говорят: погибший делал все, чтобы спасти и обезопасить родную землю.

Заупокойная литургия состоялась в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Фото и видео поделилось "Суспільне".

"Был очень веселым человеком – любого пессимиста мог развеселить"

Александр Гордиенко – председатель областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев, депутат областного совета и руководитель фермерского хозяйства "Гордиенко".

Он погиб 5 сентября в результате атаки российского беспилотника по автомобилю во время работы в поле.

В сельском хозяйстве украинец проработал более 30 лет. После деоккупации правобережья Херсонщины разминировал поля своего хозяйства и приобрел РЭБы и антидронные ружья, чтобы работники были в большей безопасности.

"Он был одним из первых, кто вернулся, когда освободили правобережную часть Херсонщины. Александр Гордиенко обрабатывал самые опасные участки земли. Настоящий патриот и герой Украины. Все, кто знал Гордиенко, понимали, что остановить его невозможно", – заявил председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Директор областного Департамента развития сельского хозяйства и орошения Дмитрий Юнусов рассказал, что погибший работал, не покладая рук, участвовал в совещаниях с военными администрациями и правительством.

"Александр Дмитриевич – это единственный пример фермера, который работал со своими людьми на месте. Он не руководил хозяйством где-то из-за границы или из других областей Украины. Очень рисковал. Но спас не одну жизнь", – уверен Юнусов.

Коллега Гордиенко, депутат областного совета Александр Книга вспомнил, что в 2023-м Александр присылал ему видео, показывая, как много мин он собрал на поле.

"Понятно, что идет война. И мы почти каждый день прощаемся с военными. Но это гражданский человек. Он оберегал свои поля, дом, семью, помогал стране. Хуже всего, что уходят лучшие", – сказал Книга.

Племянник Денис Гордиенко рассказал, что со своим дядей общался за неделю до трагедии.

"Помню дядю очень веселым человеком – любого пессимиста мог развеселить. Был очень сильным духом, всегда всем помогал. Даже когда ему было трудно – помогал людям искренне и самоотверженно, не прося ничего взамен. Говорил, что просят только те, кто не хочет попасть к Богу", – описал своего родственника Денис Гордиенко.

