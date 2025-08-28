УкраїнськаУКР
Погиб во время захода МиГ-29 на посадку: в Кропивницком попрощались с летчиком Сергеем Бондарем. Фото

Дарья Дурова
Майора Сергея Бондаря, заместителя командира эскадрильи и летчика 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Воздушных сил ВСУ, похоронили в Кропивницком. Церемония прощания состоялась 28 августа.

Герой погиб 23 августа после выполнения боевого задания, когда пытался посадить свой МиГ-29. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются, передает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

Последним местом упокоения стало Дальневосточное кладбище

Наш защитник родился 29 марта 1979 года в Кропивницком. Учился в гимназии "Интеллект", затем в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Бондарь в 2010 году вышел на пенсию, но после начала российского полномасштабного вторжения использовал свои знания, чтобы помочь стране. Он работал инструктором в подразделениях территориальной обороны, преподавал в Украинской государственной летной академии Национального авиационного университета курс по использованию беспилотных летательных аппаратов, обучал авиаторов технологиям войны.

В 2023 году летчик вернулся в свою 40-ю бригаду тактической авиации "Призрак Киева", где снова сел за штурвалы самолетов Л-39 и МиГ-29. Ежедневно работал именно на МиГ-29, защищая воздушное пространство страны.

Военный провел сотни часов в небе. Он отражал ракетные и дроновые атаки противника, а также наносил ракетно-бомбовые удары по позициям российской армии, их штабам и скоплениям на разных направлениях фронта.

Был заместителем командира эскадрильи, летчиком третьего класса. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, знаком отличия президента "За оборону Украины", многочисленными наградами Министерства обороны.

Проститься с ветераном, который снова стал на защиту своей земли, пришли родные, близкие, друзья, коллеги, побратимы.

У Сергея Бондаря остались родители, жена и дети.

Последний путь военного закончился на Аллее почетных воинских захоронений в Кропивницком.

Как ранее писал OBOZ.UA, в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что истребитель МиГ-29 разбился ночью 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку. Пилот Сергей Бондарь погиб на месте катастрофы.

