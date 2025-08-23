Погиб при заходе на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

Ночью 23 августа 2025 после выполнения боевого задания разбился истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилот Сергей Бондарь погиб на месте катастрофы.

Трагедия произошла при заходе истребителя на посадку. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Подробности катастрофы

По информации Воздушных сил, 46-летний майор Бондарь Сергей Викторович погиб при заходе истребителя МиГ-29 на посадку. Пилот возвращался с боевого задания.

Также сообщается, что причины и обстоятельства крушения украинского истребителя устанавливаются.

"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

