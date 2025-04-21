Поехал с отцом в Херсон и погиб: Россия убила КАБом 16-летнего школьника в день его рождения

В Херсоне 17 апреля осколками КАБа был смертельно ранен 16-летний Александр Капитан. В этот день подросток отмечал свой день рождения и вместе с отцом поехал в Херсон из своего села Музыковка. Но там семья попала под российский обстрел.

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Два дня врачи боролись за его жизнь

Трагедия произошла накануне Пасхи, 17 апреля. В тот день у 9-классника Александра Капитана из села Музыковка был день рождения. Отец решил отвезти сына в Херсон, чтобы купить какие-то вкусности и порадовать его.

По дороге они заехали на СТО – отец мальчика занимается ремонтом машин, видимо, что-то там понадобилось. В это время россияне начали очередной обстрел Херсона. Неподалеку произошел удар КАБа с кассетным зарядом. Шрапнель и осколки разлетелись на сотни метров вокруг.

Подросток получил смертельное ранение, отец сразу же повез его в больницу, потому что скорая помощь не ехала. Врачи двое суток боролись за его жизнь, но все напрасно: 19 апреля парень скончался. Отец также получил контузию, но остался жив.

Косил траву соседям и зарабатывал деньги

Александр – единственный ребенок в семье. Осенью прошлого года от сердечного приступа умерла мама мальчика, она не выдержала постоянных обстрелов. Теперь отец потерял и сына. Он очень сильно горюет.

"Саша был очень веселым, компанейским парнем. У него было много друзей. Он всегда помогал отцу по хозяйству", – говорит OBOZ.UA мама его товарища.

Учительница Александра Ирина Князь с трудом подбирает слова, рассказывая о своем ученике.

"Он был таким светлым ребенком. Встречаешь его на улице – он всегда здоровается и обязательно улыбается. В последние годы мы учились дистанционно, поэтому мне трудно сказать, чем он увлекался. Футбол, как и у всех мальчишек. Еще любил компьютерные игры. И вообще, он со всеми дружил, умел найти общий язык", – говорит OBOZ.UA учительница лицея.

Семья Саши живет скромно, отец занимается строительными работами – кому забор поставит, кому отремонтирует. А сын еще прошлым летом нанимался к односельчанам косить траву – так он пытался заработать деньги и помочь семье.

Куда идти учиться после 9-го класса, Саша еще не успел решить. Делился с учительницей, что хочет поехать к старшей сестре (дочь от первого брака мамы) в Испанию. Но его мечте так и не суждено было сбыться.

Отец мальчика очень тяжело переносит смерть единственного сына.

"Тяжело смотреть, как женщины плачут, а как рыдает мужчина от горя – это просто невыносимо горько", – говорят в селе.

Хоронить Александра Капитана будут во вторник, 22 апреля.