Подойдет для новичков: эксперты назвали самый простой цветок для сада

Когда вы планируете свой идеальный сад, особенно, если у вас нет соответствующего опыта, лучше всего выбирать для него неприхотливые многолетние растения, которые не требуют постоянного ухода. Они прекрасно адаптируются к любой погоде и не теряют вид, даже если вы пропустите очередной полив.

Видео дня

Видов таких растений существует немало. Чтобы выбрать лучшее и самое удобное, издание Real Simple обратилось за советом к нескольким профессиональным садоводам. Удивительно, все они дали один и тот же ответ – новичкам точно стоит обратить внимание на садовый шалфей.

Цветок обладает массой преимуществ. Он надежно прорастает каждую весну и радует глаз цветами до самых морозов, расцветая по несколько раз за сезон. Шалфей вытягивается вверх ровно настолько, чтобы красиво качаться от ветерка, но при этом не разваливается в стороны и не делает цветник неопрятным.

При этом он достаточно стойкий, чтобы выдерживать холода, но в то же время прекрасно чувствует себя в условиях жары и высокой влажности. Дополнительный бонус: вы можете выбирать из разных оттенков сине-фиолетовой гаммы или комбинировать несколько разных. Яркие цветы садового шалфея также привлекают насекомых-опылителей, при этом он устойчив к поеданию оленями, ведь имеет специфический аромат и жесткие листья.

Другие неприхотливые садовые многолетники

Хотя шалфей и занимает первое место, немало других растений также заслуживают внимания. Вот несколько удобных в уходе вариантов, которые стоит добавить в ваш садовый ландшафт.

Горная мята

Этот родственник обычной мяты быстро разрастается, растет куртинами и имеет чрезвычайно нежный, припорошенный зеленый оттенок. Растение чувствует себя хорошо на полном солнце, хорошо переносит различные типы почв и является настоящим магнитом для множества опылителей. Со временем горная мята разрастается, образуя большой холм. После посадки такой многолетник фактически не нуждается в уходе.

Лилейники

Доступные во многих разновидностях, лилейники считаются идеальными для садоводов, ведь, кроме периодического полива, они требуют очень мало внимания. Растение чрезвычайно выносливо и адаптируется к большинству погодных условий. Лилейники легко размножаются, живут долго, и ими очень просто делиться с другими.

Тысячелистник

Это многолетнее растение с перистыми листьями и плоскими соцветиями. Мягкая текстура листьев помогает создавать индивидуальные дизайны лужаек. Тысячелистник отличается засухоустойчивостью, процветает на бедных почвах под открытым солнцем и просит лишь эпизодического удаления отцветших бутонов для поддержания дальнейшего цветения.

Кореопсис мутовчатый

Каждое лето этот крепкий и солнцелюбивый многолетник взрывается облаком золотистых цветов, похожих на маргаритки. Они контрастируют с воздушными, нитевидными листьями, которые визуально напоминают мох. Все, что нужно этому растению по уходу – это обрезка раз в год, во всем остальном оно полностью автономно.

Рудбекия

Эти яркие желтые цветы легко выращивать, и они радуют жизнерадостным видом с начала лета до осени. Великолепные желтые или оранжевые лепестки окружают темную серединку, что придает цветку выразительный вид. Большинство сортов рудбекии вырастают примерно до 60 сантиметров в высоту, и многие из них, подобно однолетникам, зацветают в первый же год после посева. После того, как рудбекия приживется, она требует минимальной заботы и стабильно прорастает каждый сезон.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.