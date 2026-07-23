Подобны ангелу-хранителю: астрологи назвали три месяца, в которые рождаются самые лучше друзья

В каждом месяце года рождаются замечательные люди, но, астрологи выделяют среди всх три знака зодиака, которые выделяются особым магнетизмом, способствующим установлению связей. Эти люди часто становятся теми друзьями, которые приходят на помощь в трудные моменты или даже когда жизнь рушится. Они появляются без просьбы, демонстрируя безграничную преданность и верность.

Видео дня

По мнению астрологов, некоторые люди наиболее склонны к такому комическому влиянию. Если вы родились в мае, июле, августе, вы вероятно, один из тех редких людей, которые не только утверждают, что вернули своих близких, но и делают все возможное, чтобы это доказать, пишет Parad.

Май – "Непоколебимая Скала"

Уверенные, надежные и верные своему слову, люди, родившиеся в мае, легко заводят друзей. Они ценят стабильность превыше всего, предпочитая эмоциональный комфорт жизни резким взлетам и падениям. Рожденные под знаком непоколебимого Тельца или любопытных Близнецов , они движимы желанием глубоко общаться. Когда все отдаляются друг от друга, они стараются оставаться на связи, несмотря на жизненные трудности. Неизменные и непоколебимые, люди этого месяца рождения далеки от мирских будней, доказывая свою вечную преданность и оставаясь верными себе год за годом.

Июль – "Эмоциональный щит"

Люди, родившиеся в июле, обладают глубокой эмоциональной чувствительностью и эмпатией, стремясь поставить себя на ваше место. Будучи интуитивными Раками или смелыми Львами, они полностью отдаются своей любви. Чувствуя вашу боль так же остро, как и свою собственную, они поддерживают вас, молчаливо вспоминают детали, которые другие забывают. Подобно ангелу-хранителю, они оберегают ваши чувства, относясь к ним как к чему-то священному. Люди, родившиеся в июле, дарят вдвое больше любви, чем вы им. С ними у вас есть человек, который не только готов встать на вашу защиту, но и напомнить вам, кто вы есть на самом деле.

Август – "Несгибаемый защитник"

Люди, родившиеся в августе, от природы сильны, будь то гордые Львы или внимательные к деталям Девы. Они полны тепла и оптимизма, стремясь осыпать своих близких светом. Веря в ваш потенциал, они становятся вашими главными болельщиками. Хотя они чаще всего проявляют теплоту в своих поступках, они также умеют быть серьезными, когда это действительно важно. Заступаться за любимого человека для них так же естественно, как дышать. Они будут защищать ваше имя еще до того, как вы поймете, что оно нуждается в защите. Помимо своей защитнической натуры, они умеют поднять вашу самооценку, подчеркнуть ваши сильные стороны и помочь вам стать лучшей версией себя.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.