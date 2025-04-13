Под прицелом: миссия уникального снайпера ССО 'Энейко', который после тяжелого ранения вернулся на фронт с протезом

Вооруженные силы Украины уже 1145 день мужественно защищают страну от врага – России, которая посягнула на нашу государственность, культуру, людей, территорию.

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Легендарный офицер 3-го полка имени князя Святослава Храброго "Энейко" стал послом кампании Сил специальных операций. Он участвовал в боях в Киевской, Донецкой, Луганской областях. Кавалер орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена "За мужество" III степени. Сейчас имеет звание майора.

"Энейко" не гнушается поделиться своим опытом и рассказать об эпизодах своей боевой биографии. В видеоинтервью – рассказ о начале военного пути, переходе в ССО, ранениях и новых вызовах.

22 июня 2022 года. Взрыв

…Вблизи Северодонецка и Лисичанска в Луганской области продолжались ожесточенные бои. Мобильная группа 3-го полка Сил специальных операций, в которой снайпером работал офицер Николай Кобильник с позывным "Энейко", вела разведку определенного участка, корректировала действия нашей артиллерии, а параллельно еще и сама успевала вести огонь по врагу.

"Ночью был очень сильный артобстрел, – вспоминает тот день Энейко. – А еще противник совершил дистанционное минирование района противопехотными фугасными минами, запрещенными Женевской конвенцией. Эти "лепестки" оккупанты выпускают ракетами. Мины падают на землю, а спустя некоторое время активизируются и становятся в боевое положение. При взрыве сильно калечат, отрывают конечности. К сожалению, больше всего от них страдает мирное население. Если не оказать первую медицинскую помощь, то от кровотечения можно умереть. Тогда в посадке таких мин было очень много. И под листвой мы не все увидели…"

Спецназначенец рассказывает, что в тот день, когда подорвался, 22 июня, через рацию инстинктивно передал: "Вишня, Вишня, Энейко двухсотый", но потом, немного придя в себя, понял, что жив, и исправился – сказал "трехсотый".

"Смог на адреналине оказать себе минимальную медицинскую помощь, – говорит офицер. – Причем лежал раненый и чувствовал эти мины со всех сторон – возле головы, под правой конечностью, рядом с плечом. Неправильное движение могло привести к повторной детонации! Ситуация была очень непростой.

Несмотря на все риски, ребята аккуратно вытащили меня оттуда, наложили турникет на пораженную левую ногу и эвакуировали в стабилизационный пункт. В госпитале врачи еще говорили о каких-то вариантах сохранить конечность, но я сам чувствовал: спасти ее шансов было немного – из основных элементов остался только один большой палец. Впрочем, сейчас со временем я всем говорю, что не беда, когда теряешь руку или ногу. Надо бояться не физического ранения, а духовного".

15 октября 2022г. Возвращение

Не прошло и четырех месяцев после ампутации части левой ноги, как "Энейко"… вернулся в ряды ССО! Причем сразу с тремя протезами, изготовленными в клинике Protez Foundation штата Миннесоты за счет украинской диаспоры в США, — со ступней, беговой и медвежий.

"В свое время я увлекался охотой, и друзья подарили мне необычный сувенир в виде подставки – медвежью лапу, – рассказывает "Энейко". – Стояла у меня на камине как подсвечник. Когда вернулся из госпиталя домой, лежу и смотрю на ту лапу, думаю: Может, протез из нее сделать? К тому моменту я уже подал заявку на протезирование, но решил вдогонку отправить в Штаты фотографию уникальной лапы. А там и подхватили мою идею…

Теперь лапа иногда во время стрельбы выполняет роль опорной точки, треноги. Такой своеобразный девайс. Некоторые воспринимают это как шутку, но юмор, пусть даже черный, на войне где-то защищает, разряжает обстановку.

С осени 22-го и по сей день продолжаю службу в своем полку. Благодаря командирам и друзьям я чувствую, что могу быть полезным. Скажу больше: ранение меня закалило, сделало сильнее. Иногда побратимы, бывает, предлагают помощь при выполнении задач – оружие подхватить или рюкзак, за что говорю спасибо и отвечаю, мол, при необходимости еще и вам, ребята, смогу подсобить. Хочу доказать, что жизнь не останавливается и после ранения".

1 марта 2025 года. Посол

В роли посла "Энейко" присоединился к рекрутинговой кампании ССО. И подчеркнул, что для него это очень почетная, важная и ответственная миссия. Своим примером офицер показывает, что мотивация – превыше всего!

"Сейчас многие войска ВСУ занимаются рекрутингом, и Силы специальных операций – не исключение, – говорит офицер. – В центрах рекрутинга в Киеве, Днепре и Хмельницком все желающие могут получить необходимую информацию, подобрать должность и оформить документы.

Должностей много – с разным уровнем знаний и подготовки. Главное – желание работать и учиться. Рядом всегда опытные побратимы, есть учебные центры, инструкторы. Когда они с тобой, ни одно препятствие не остановит мотивированного человека на пути к ССО.

Очень важно объяснить кандидатам, что главным будет постоянное обучение. Никто без соответствующей подготовки никуда их не отправит. Сначала – базовая, потом при необходимости – профессиональная. Учебные центры, полигоны, стрельбы, знакомство со всеми видами вооружения – неотъемлемые атрибуты процесса службы. В частности, в ССО всем этим нюансам уделяется максимум внимания.

Научиться снайперскому искусству? А почему нет? Если есть желание и талант, физические возможности и выдержка, у вас есть все шансы".

Судьбоносная встреча с Героем Украины и с чего все началось

"Учитывая определенные навыки к военной службе из-за своего охотничьего прошлого, после Майдана и начала войны понимал: должен быть на передовой, – вспоминает офицер. – В то время имел статус депутата районного совета, но принял для себя решение отправиться с ребятами на восток – ради детей, родителей, будущего Украины. Ведь на кону – наша история, флаг, трезубец, гимн. Нелегкой задачей было объяснить планы и мотивы жене, поскольку тогда мы уже воспитывали трех сыновей, и все семейное бремя, по сути, ложилось на ее плечи. Пришлось даже прибегнуть к определенным уловкам в переговорах. Впрочем, на самом деле она все понимала…"

"Откуда позывной "Энейко"?

Из поэмы Котляревского, конечно (улыбается). В родном Дрогобыче на Львовщине тренировался, а затем работал наставником в одном из самых известных спортивных клубов под названием "Эней". В 2000-х начали с женой маленький семейный бизнес – открыли продуктовый магазин. С названием ничего придумывать не стали. Так и пошло оно рядом по жизни. Парень моторный – где-то обо мне. Никогда не останавливаюсь, двигаюсь вперед".

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"Первые боевые шаги делал в составе 80-й десантно-штурмовой бригады. Можно сказать, что в 2014 году реализовал заветную детскую мечту. Еще малым хотел быть десантником, грезил прыжками с парашюта. А уже во время службы в ДШУ познакомился со спецназовцами. Их миссии всегда отличались своеобразной таинственностью, интригой, загадочностью. Так появилась новая цель – стать членом этой семьи, и я к ней стремился – и физически, и духовно. Сказал себе: ты должен быть в этой стае! И в 2016-м перевелся в Силы специальных операций.

Однажды из-под Счастья меня отправили от ДШВ в Житомир на трехмесячные иностранные курсы снайперов. Когда ехал, успел заскочить в Кропивницкий, где встретился с легендарным командиром 3-го полка ССО, Героем Украины "Редутом". Рассказал о своей мотивации. Затем прошел определенный отбор, проверки, физические испытания. И уже восемь лет имею честь служить в ССО – без преувеличения, элите ВСУ".

Специфика снайпера и 50 целей в сутки

"Что такое группа ССО? Это прежде всего слаженная боевая единица. Независимо от того, какое количество бойцов — 5, 7, 10, оно способно выполнить любую задачу – на первый взгляд даже нереальную. Это больше, чем группа. Это настоящая семья, где побратимы понимают друг друга с полуслова.

Только когда согласование отработано до автоматизма на учениях, группу могут направить в зону боевых действий. Более того, шлифуется взаимопонимание уже на передовой, где при поддержке командиров окончательно формируется психология воина".

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"Сколько живешь – столько учишься. Снайперов эта фраза касается не меньше других. В нашей профессии вообще своя специфика работы. Все хотят, чтобы мы попадали в цель чуть ли не с первого выстрела, но не все знают, сколько для этого нужно ресурса – физического, психологического, финансового. Снайпинг требует тщательного изучения всех деталей. Самая мелкая из них может оказаться ключевой и судьбоносной! Свои нюансы есть ночью, при неблагоприятных погодных условиях, в застройках, на заминированной территории. А романтика привлекает разве что в кинофильмах, где условный Зайцев благодаря пропаганде уничтожает сотни врагов.

Коллеги, бывает, шутят, что в нынешние времена, когда давно в моде FPV и везде ставку делают на разные беспилотные системы, мы, как мамонты, до сих пор бегаем с винтовками. Однако не стану преувеличивать, если скажу, что в свое время снайперы сыграли важную роль во многих операциях – и в 14-м, и в 22-м".

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"Мой рабочий инструмент – винтовка Cadex калибра 338. Вес? Килограмм под девять. Нелегкое оружие, впрочем, надежное. На ней размещен отечественный тепловизионный прицел ARCHER, лучший из других – проверен войной.

50 целей в сутки? Была такая история в одном из боев у Авдеевского коксохимического завода, но должен подчеркнуть: это был урожай не только нашего подразделения, а общий улов группы сводных сил, к которому присоединились и снайперы, и операторы FPV. Командная работа".

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"Страх? Он в определенной степени есть у каждого человека и где-то аккумулирует сдержанность, знание, способности, чтобы ты не нырял в водоворот с головой, проанализировал обстановку, принял правильное решение и имел больше шансов остаться в живых. Главное – овладеть страхом и делать свое дело.

А вот орки боятся истории Украины. Потому что когда у нас уже были свои деньги и конституция, у них на болотах еще жабы квакали. Вы посмотрите на их поведение: они сознательно и целенаправленно уничтожают нашу культуру – школы, детские сады, библиотеки, церкви. Наше предназначение – бороться против этого нашествия. И остановить его".

Нравился Робин Гуд – заявился на стрельбу из лука

"В 2023 году находился на Донетчине, в Бахмуте, во время активной фазы боевых действий, когда пришло сообщение от командира подразделения, что должен быть готовым к выступлению в национальном отборе к Играм непокоренных (спортивном мероприятии по адаптивным видам спорта среди ветеранов и военнослужащих, которые получили ранения или травмы).

Приказы не обсуждаются (улыбается). Заявился на стрельбу из лука. Оно и не удивительно – в детстве нравились фильмы о Робине Гуде, малым мастерил луки и арбалеты, делал из камыша стрелы. Поэтому решил выбрать именно этот вид спорта. Тем более что с медвежьей лапой быстро не побегаешь…"

"Пока, кроме своих непосредственных обязанностей, выполняю роль посла ССО. В рекрутинговой кампании Сил специальных операций есть слоган – "Обычные люди. Чрезвычайные задачи". Смысл этого лозунга отчетливо ощущаю и в своей душе. Украинцы уже доказали всему миру, чего стоят. Да, обычные люди. Но с сильными возможностями. Ибо знают свою историю. Ценят ее и отстаивают на поле боя".

Сайт и контакты 5 центра рекрутинга ССО

Телефон: 0 800 35 71 74