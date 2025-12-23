Почти половина украинцев хотят проведения выборов президента, но не верят в честность онлайн-голосования – социсследование

"Деловая столица" вместе с New Image Groupe начинают серию экспресс-исследований общественного мнения по наиболее обсуждаемым в социуме вопросам. Это исследование посвящено готовности украинцев к участию в выборах, мнению о целесообразности голосования онлайн и электоральным симпатиям к политическим партиям.

Видео дня

Согласно результатам исследования, 47% опрошенных не поддерживают проведение выборов различных уровней в ближайшее время, поддержали же такую идею 36,5% респондентов. Еще 16,5% не смогли определиться с ответом.

При этом 47% респондентов считает, что первоочередным для страны является проведение президентских выборов, 22% опрошенных считает, что сначала следует переизбрать парламент, и только 8% выступили за первоочередное проведение местных выборов. В то же время почти четверть опрошенных (23%) не смогла определиться с ответом на этот вопрос.

В то же время 56% участников исследования выразили сомнение в том, что в условиях полномасштабной войны можно провести честные и прозрачные выборы. Только 27% респондентов уверены, что выборы в ближайшее время можно провести с соблюдением всех норм, 17% не смогли определиться с ответом.

Сомневаются украинцы и в том, что во время полномасштабной войны избирательный процесс будет организован безопасно для самих избирателей – 65% респондентов уверены, что это невозможно. Только 20% считают, что можно организовать процесс выборов безопасно, 15% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Негативно относятся опрашиваемые и к идее онлайн-голосования. Так, положительно и скорее положительно такой вариант участия в выборах оценили 31% опрошенных, скорее отрицательно и отрицательно – 44%. При этом 18% респондентов относятся к идее онлайн-выборов нейтрально, еще 7% не смогли выбрать ни один вариант.

Похожие результаты получены и при оценке отношения к онлайн-голосованию на возможных выборах Президента Украины: 30% опрошенных выбрало варианты "положительно" и "скорее положительно", 48% – "скорее отрицательно" и "отрицательно". Еще 16% респондентов выбрали вариант "нейтрально", 6% – "затрудняюсь ответить".

Более половины опрошенных (50,5%) опасаются, что онлайн-голосование во время выборов главы государства может быть использовано для фальсификации результатов, а также может стать инструментом для влияния извне. В то же время 36% респондентов отмечают, что благодаря онлайн-выборам участие в них смогут принять украинцы, проживающие за рубежом, а также военные, которые находятся на фронте. В то же время 13,5% не определились со своим мнением относительно рисков и преимуществ онлайн-голосования.

Что касается электоральных симпатий, то респондентов попросили выбрать, за какую бы партию они проголосовали на предстоящих выборах в Верховную Раду. В первую тройку вошли условные партии Валерия Залужного (13,2%), Владимира Зеленского (11,1%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,4%). Следует отметить, что рейтинги партий отличаются в пределах статистической погрешности.

Опрос проведен онлайн по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных (CAWI). Объем реализованной выборочной совокупности: 800 респондентов. География: Украина (кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, оккупированной АР Крым). Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 3,54% (без учета дизайн-эффекта).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее были обнародованы результаты соцопроса КМИС, которые показали, что партии Залужного и Порошенко являются фаворитами украинцев на выборах в ВР.