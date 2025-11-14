Страна-агрессор Россия в последнее время сосредоточила свои удары по энергетической инфраструктуре Украины. Причем российские захватчики бьют по энергетике всем оружием, включая ударные дроны и крылатые ракеты. Под постоянными атаками находятся все сектора украинской энергоструктуры, начиная с генерации, и заканчивая распределительными станциями.

Журналистам агентства Associated Press показали одну из таких украинских ТЭС, которую постоянно атакуют российские оккупанты. Несмотря на все усилия по защите ключевых систем, эта станция остается чрезвычайно уязвимой, тем более что захватчики атакуют ее ракетами.

Что увидели на станции

"Около шести утра прилетела ракета. Начали прятаться, кто уже где, потому что уже бежать по хранилищам не успевали, а бежать по открытой местности было очень страшно", – рассказывает работник ТЭС.

Как отмечают в руководстве ТЭС, о возможности российских ударов их предупреждают заранее, причем "это происходит через ночь".

"Говорят, что мы готовы к этому. Но люди не могут быть готовы к этому, понимаете? Неприятно, когда ты находишься на гражданском объекте, а на тебя летит и бахкает. У тебя же здесь нет ни оружия, ни защититься ничем", – говорят на станции.

Представителям АР был предоставлен доступ к поврежденной станции при условии, что ее название и местонахождение, а также имена работников не будут упомянуты из соображений безопасности. Также журналистам запретили обнародовать технические детали повреждений, в частности количество ракет, которые поразили станцию, и сможет ли ТЭС еще функционировать.

Что предшествовало

Славянская ТЭС вечером 13 ноября вновь подверглась российской атаке – из-за этого вся подконтрольная Киеву территория Донецкой области осталась без электроснабжения. В свою очередь обесточивание Донетчины привело к отключению отопления и водоснабжения.

Только под вечер сегодня, 14 ноября, электроснабжение начали восстанавливать.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2023 году было объявлено об "историческом" проекте – возведения защитных сооружений для объектов энергетической инфраструктуры, способных выдерживать ракетные удары. Тогда глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем уверял, что в Украине строят уникальные защитные сооружения для подстанций и энергообъектов.

И хотя украинцам обещали уникальную защиту энергообъектов, обстрелы врага показали обратное. Кто за это ответственен, читайте здесь.

Считается, что зимой украинцам будут отключать электроэнергию в нынешнем режиме. То есть после российских обстрелов будут применяться аварийные отключения, а затем ограничения будут ослабевать.

