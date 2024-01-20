Раньше…

Видео дня

Все приходящие на дежурство интерны просили обязательно позвать их, когда будет рак шейки матки. Чтобы посмотреть, как выглядит ситуация, когда нет ни одной здоровой ткани, а только висят куски некротизированных лоскутов страшного серого цвета, визуально очень похожие на кратер вулкана. Такие же безжизненные, непредсказуемые и жуткие. А из глубины этого ужаса, как из жерла вулкана, вытекает кровь, мутная и чаще зловонная…

Далее текст на языке оригинала.

Раніше, я цілий рік могла обіцяти, що обовʼязково покажу цю ситуацію молодим лікарям, але не могла виконати свою обіцянку, бо такі пацієнтки траплялися дуже рідко.

Наразі…

Майже кожне чергування я займаюся гемотрансфузією, тобто переливаю кров.

Переливаю кров жінці, сорока років, матері трьох дітей, яка два роки рятувалася с дітьми від війни, а потім раптом закровила й має гемоглобін … 30 г/л. Раніше я вважала, що з таким гемоглобіном жити неможливо…

Переливаю кров молодій жінці тридцяти років, яку нічого не турбувало, а тільки останнім часом почалося кровомазання…

Переливаю кров поважній пані, яка думала, що все це прояви клімаксу, бо в неї вже двоє онуків, які за кордоном, й вона періодично їздить до них, тому в неї немає часу про все це думати…

Переливаю кров своїй колезі, в якої не було жодних скарг, а постійну втому вона вважала проявом хронічного стресу, повʼязаного з війною.

Переливаю кров й тампоную судини, стінки яких "зʼїла" пухлина, яка й сформувала той жахливий кратер. Всі ці жінки — різні й не схожі одна на одну. З різними родинами, анамнезом, темпераментом, кольором очей й статурою.

Обʼєднує їх тільки одне.

Вони більше року не були у гінеколога!!!

Січень – місяць обізнаності про рак шийки матки, одного з найпоширеніших типів онкологічних захворювань серед жінок. Я не можу бути осторонь й не написати всім вам, жінкам й чоловікам, що за останній рік я страшенно втомилася тампонувати й переливати кров.

І ще… дивитися в очі.

Я страшенно втомилася добирати слова й дивитися в очі жінкам, які останній раз були у гінеколога перед війною.

Ті, хто мають вуха — почують.

А ті, хто почують, збережуть своє життя, щоб побачити нашу перемогу!