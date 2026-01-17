Почему зимой нужно обязательно пить горячую воду каждый день: ответ от эксперта

Вода – то, без чего наша кровь становится густой, кожа сухой и вялой. Очень важно знать, что в условиях нехватки воды тело человека не может эффективно преобразовывать пищу в энергию, что провоцирует нарушение жизненно важных функций. Чем медленнее метаболизм, тем дольше удается поддерживать активность, но без воды почки перестают справляться со своими задачами, вызывая сбои в работе других органов. Появляется чувство усталости, головные боли и головокружение. Специалисты советуют выпивать в день минимум 1,5 литра чистой воды, и утро тоже начинать с воды, а особенно – теплой.

Видео дня

Нутрициолог рассказала в Instagram, почему нужно пить горячую воду каждый день и, как это влияет на организм.

Улучшает пищеварение

Теплая вода стимулирует пищеварительную систему, улучшает отток желчи (у кого проблемы с оттоком желчи вообще маст-хэв). Также способствует комфортному процессу пищеварения.

Помогает детоксикации

Выводите токсины из организма естественным путем! Теплая вода стимулирует потоотделение и облегчает работу почек.

Расслабляет

Она успокаивает нервную систему и помогает расслабить мышцы, уменьшая стресс.

Улучшает кровообращение

Теплая вода расширяет сосуды, улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Помогает при простуде

Заложенность носа? Теплая вода может облегчить дыхание и улучшить ваше самочувствие во время простуды.

Хорошая кожа

Благодаря поддержанию гидратации изнутри, теплая вода делает кожу более упругой. Начните день со стакана теплой воды и почувствуйте изменения!

Лайфхаки, как это точно реализовать

– подогревать водичку где-то до 40 градусов в чайнике, важно не кипятить, потому что уже не вкусная и теряет пользу.

– купить термо-кружку или термос и брать водичку с собой.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить самый полезный зимний чай "Масала".