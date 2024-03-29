Почему в СССР женщины редко снимали шапку в помещении: интересное объяснение

Многие вещи, которые в СССР считались нормой, в современном мире кажутся чем-то странным и непонятным. Это и не удивительно, ведь советские привычки, правила и ценности очень сильно отличаются от преобладающих сейчас.

Например, на старых фотографиях можно увидеть, что женщины часто находятся в помещениях в шапках. О причинах этой интересной привычки в Советском Союзе рассказывают OBOZ.UA.

Сначала можно подумать, что в советских помещениях было холодно, поэтому женщины не снимали свои огромные меховые шапки. Однако тогда непонятно, почему они не остаются в верхней одежде.

Статусность

В СССР статус играл довольно большую роль в обществе, а огромная шапка из натурального меха была одним из способов продемонстрировать свою принадлежность к так называемому высшему обществу.

Если сейчас предметом роскоши считаются, например, флагманские смартфоны или дорогие украшения, то в СССР это были дефицитные шапки из норки и лисы.

Однако для тех, кто не мог себе их позволить, существовали и более бюджетные варианты из искусственного меха или меха кролика.

Воровство

Шапки из натурального меха были настолько дорогими, что без должного присмотра женщины их не оставляли. Поэтому немногие решались сдать этот элемент роскоши в гардероб театра или кино.

К счастью, для советских женщин не было проблемой находиться в ресторане, музее или другом помещении в шапке, ведь это было возможностью лишний раз продемонстрировать модную и дорогую вещь на публике и похвастаться.

Кроме того, женские шапки нередко становились целью уличных воров, поэтому модницы стали пришивать к ним резинки или шнурки, чтобы закреплять их на подбородке.

Прическа

Размеры и объемы этих шапок поражают, поэтому неудивительно, что сохранить под ними привлекательную и аккуратную прическу было невозможно. Волосы не только теряли объем и заламывались, но и очень быстро пачкались и начинали выглядеть жирными. Поэтому после ношения шапки прическа выглядела не наилучшим образом.

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