Почему в СССР запрещали кетчуп: вместо этого придумали много соусов

История кетчупа в Советском Союзе – довольно интересная и несколько неоднозначная тема. Этот соус прошел долгий путь и в конце концов, из-за нетерпимости ко всему американскому, был запрещен.

Такая простая вещь, как кетчуп, стала показательным примером того, как пропаганда СССР влияла на быт советских граждан. Об этом подробнее рассказало издание Про цікаве.

Возможно, для кого это станет новостью, но настоящий кетчуп, приготовленный по американской технологии, появился в СССР задолго до падения "железного занавеса".

Этому поспособствовал нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Он во время командировки в США отведал кетчуп и решил наладить его производство и в союзе. Это было не сложно, ведь томатов в СССР было достаточно, а технология производства была простой.

Советские люди сначала настороженно отнеслись к появлению нового соуса со странным названием, поэтому была развернута масштабная рекламная кампания, где говорили, что кетчуп можно и нужно добавлять везде. В середине 30-х годов прошлого столетия об этом американском соусе говорили повсюду.

Популярная в союзе "Книга о вкусной и здоровой пище" в первом издании 1939 предлагала такие блюда, как "Баклажаны, жареные с кетчупом", "Рисовая каша с кетчупом и сыром" и даже советовала заправлять кетчупом борщ.

Запрет кетчупа

Неудивительно, но с началом войны производство соуса приостановили, однако после того, как она завершилась, восстанавливать его никто не собирался.

В 1948 году в стране началась борьба с космополитами, а над планетой повисла угроза Третьей мировой войны. США превратились из друга и союзника СССР во врага и конкурента, поэтому даже и речи не могло быть о том, чтобы предлагать людям что-нибудь американское.

В "Книге о вкусной и здоровой пище" 1952 уже нет даже и упоминания о кетчупе.

Поэтому вскоре СССР "придумал" собственные томатные соусы, например, "Южный", "Краснодарский", "Острый". Они были более густыми, чем кетчуп, но не пользовались большой популярностью.

Впоследствии в 1960-х годах в СССР начали завозить болгарский кетчуп, а качественные импортные соусы в магазинах стали появляться только в 1990-х годах.

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