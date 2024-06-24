Почему в СССР в армии вместо носков носили портянки: причин было несколько

Современный военный очень сильно отличается от солдата времен СССР. Причем эти отличия прослеживаются не только в оружии и условиях работы, но даже во внешнем виде.

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Военная форма регулярно совершенствуется, но в советской армии одна деталь была неизменной. OBOZ.UA расскажет, почему военные СССР всегда носили портянки вместо носков.

Портянки – это кусок ткани, который обматывается вокруг ноги специальным способом. Он предназначен для более комфортного ношения обуви.

Подобный вид защиты ног от натирания использовали еще в первом тысячелетии славянские и финские племена вместе с лаптями.

В армии портянки начали использовать еще при Петре Великом. С тех пор они крепко закрепились и использовались даже после распада Союза. Например, в Украине от них отказались в 2004, а в РФ еще позже.

Почему в СССР носили портянки, а не носки

Советская военная обувь сильно отличалась от современной. В этой связи носить его с носками было бы довольно неудобно. Кроме того, портянки имели и ряд преимуществ.

Во-первых, они более практичны. Портянки гораздо медленнее изнашиваются, чем носки, их можно намотать на ногу в несколько слоев, чтобы большая обувь более плотно сидела на ноге, их можно изготовить из любого материала, а в случае намокания перемотать другим краем.

Во-вторых, за портянками легче ухаживать. Их легко массово стирать, ведь не нужно потом сортировать по размеру и парности. Также, поскольку у них нет резинки, их можно кипятить и любым другим способом избавляться от загрязнений без риска повреждения.

Почему от ношения портянок в армии отказались

Если неправильно намотать портянку, то можно навредить своему здоровью. Поэтому военным приходилось долго учиться этому, а неопытные солдаты часто из-за ошибок хромали. К тому же надеть носки – это быстро, а для надевания портянок приходилось тратить гораздо больше времени.

В конце концов, военные вместо кирзовых сапог начали носить берцы, поэтому наматывать портянки больше не было нужды.

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