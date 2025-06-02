Почему в СССР до 50-х годов не было пенсии: сколько платили потом

В Советском Союзе, вопреки распространенному мнению о "социальном государстве", пенсионная система была введена только в середине 1950-х годов. До этого момента, в течение почти трех десятилетий с момента создания СССР, большинство граждан оставались без пенсионного обеспечения.

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Это означало, что пожилые люди часто не имели никаких средств к существованию. Ситуация начала меняться только в 1956 году, когда был принят соответствующий закон, который начал первые пенсионные выплаты, но и они имели свои особенности и ограничения, в частности для колхозников.

Когда ввели пенсии в СССР

Первые пенсии в СССР появились 14 июля 1956 года с принятием Закона "О государственных пенсиях". Однако эта система не была всеобъемлющей с самого начала. Она прежде всего касалась рабочих и служащих определенных категорий. Колхозники, которые считались не наемными работниками, а членами кооперативов, начали получать пенсии лишь более чем через десять лет после городских рабочих, и их выплаты были значительно ниже.

Советская пенсионная система базировалась на формуле, которая учитывала среднюю зарплату за последние пять лет работы и общий стаж. Однако существовали четкие пределы максимальных выплат, что приводило к тому, что даже высококвалифицированные специалисты не получали значительно больше среднестатистических работников. Это создавало ситуацию, когда многие люди получали почти одинаковую пенсию, независимо от их квалификации или должности. Официально это маскировалось под "культом равенства", но на самом деле отражало неспособность государства платить людям в соответствии с их реальными заработками.

Размер пенсии в СССР зависел от зарплаты, но имел свои ограничения. Минимальная пенсия составляла 35 рублей. Расчет производился на основе средней зарплаты за год до выхода на пенсию или, по выбору будущего пенсионера, за любую пятилетку из десяти лет непрерывной работы. При общем трудовом стаже в 35 лет предусматривались дополнительные 20% к пенсии. Максимальная пенсия по возрасту составляла чуть более 120 рублей. Если человек работал в тяжелых условиях (например, на Крайнем Севере) или выполнял общественно значимую работу (учитель, врач), он мог выйти на пенсию раньше. Особенностью советской системы было также отсутствие централизованного единого пенсионного фонда.

Какими были пенсии в СССР

В течение существования СССР размер пенсионного обеспечения претерпевал изменения, что было вызвано инфляцией и ростом уровня жизни. В 1980 году, несмотря на значительный рост количества пенсионеров, государство пыталось своевременно выплачивать пенсии. Средний размер пенсии в этот период составлял 67 рублей. К 1985 году средняя пенсия достигла своего пика, достигнув 72 рублей, однако колхозники все еще получали значительно меньшие суммы - в среднем 47 рублей. В целом, если в начале 1970-х годов средняя пенсия составляла 34 рубля, то к 1986 году она выросла до 76 рублей.

Кроме общей системы, существовали и другие категории пенсионеров. Так, максимальную пенсию в 120 рублей могли получать городские жители, которые работали в сферах умственного труда (инженеры, врачи, учителя) и имели полный стаж. Сельские жители получали пенсию на 15% меньше, то есть максимальная составляла 102 рубля, а минимальная - 34 рубля. Однако работающие сельские пенсионеры могли получать пенсию полностью, независимо от размера их заработка, тогда как для городских рабочих существовал лимит совокупного дохода (пенсия + зарплата).

Пенсия по возрасту на общих основаниях назначалась мужчинам в 60 лет (при стаже 25 лет) и женщинам в 55 лет (при стаже 20 лет). Для неполного стажа работы также были предусмотрены условия, хотя без дополнительных надбавок. К стандартной пенсии могли начисляться надбавки: за непрерывный стаж свыше 15 лет (10%), за длительный стаж (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин - 10%), или за длительный непрерывный стаж на одном предприятии (25 лет) при общем стаже 35 лет (20%). Эти надбавки не могли начисляться одновременно.

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