Почему в СССР обожали кашу: была на каждом столе

Вероятно, вам попадался в интернете мем о том, что современный человек не знает других гарниров, кроме макарон и картофеля. Однако во времена СССР все было совершенно иначе – тогда на столах советских граждан полностью доминировали каши.

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Ими кормили детей, как только можно было вводить прикорм, каши варили в школьных и заводских столовых, они были основой рациона в армии, и даже в пионерских лагерях и санаториях меню не обходилось без каш. Но откуда в Союзе появилась такая любовь к вареным крупам? OBOZ.UA разбирался в нюансах.

Если совсем кратко, каши в СССР любили, потому что больше есть было особо нечего. Виной тому были специфика плановой экономики, порождавшая дефицит, и государственная пропаганда, которая пыталась убедить граждан, что ничего лучше каши на их столе быть не может.

Прежде всего, крупы стали основой рациона благодаря своей невероятной дешевизне и доступности сырья. Советский Союз обладал колоссальными посевными площадями для выращивания зерновых культур, поэтому пшеница, овес, ячмень, просо и гречка были сугубо внутренним продуктом. Государству не приходилось тратить дефицитную валюту на импорт, а для обычных граждан копеечная стоимость круп делала кашу самым простым и самым дешевым способом сытно накормить большую семью, даже когда в карманах было пусто.

Этот экономический фактор одновременно подкреплялся мощной идеологической пропагандой "правильного питания". В СССР сверху навязывали не только представления о том, что нужно есть каждый день, но и стандарты праздничного застолья. Советские институты питания разрабатывали сбалансированное (насколько это было возможно) меню для гигантских фабрик-кухонь и столовых, в которых кашам отводилась центральная роль. С помощью плакатов, радиопрограмм и научно-популярных изданий вроде "Книги о вкусной и здоровой пище" власти активно продвигали идею, что крупы – это главный источник сложных углеводов, минералов и витаминов группы B, необходимых для воспитания здорового и крепкого советского общества. Манная и овсяная каши стали синонимами заботы о детях, а перловая и ячменная каши – "топливом" для рабочего класса.

Однако за ширмой научных разговоров о здоровье скрывалась и гораздо более прозаичная причина – тотальный дефицит других продуктов. Поскольку качественное свежее мясо, хорошая рыба и свежие овощи или фрукты большую часть советской истории (особенно в зимний период) оставались дефицитным товаром, который приходилось "добывать" в бесконечных очередях, каши выполняли роль универсального "наполнителя" желудка. Они помогали сбалансировать рацион по калорийности, компенсировали нехватку других ингредиентов и давали длительное чувство сытости, что было критически важно для миллионов людей, тяжело работавших на заводах или стройках.

В то же время для советских женщин крупы были настоящим спасением в повседневной жизни. В эпоху, когда холодильники ещё долго оставались роскошью и стояли далеко не в каждой квартире, сухие крупы имели колоссальное преимущество – они могли годами храниться в бумажных пакетах или стеклянных банках на антресолях без особого риска испортиться. Приготовление же такого блюда занимало минимум времени и усилий. Это позволяло советской женщине, которая по закону должна была работать наравне с мужчинами на производстве, быстро собрать и накормить семью перед началом рабочей смены, просто залив крупу кипятком или молоком.

Не менее важную роль сыграла и память поколений, прошедших через горнило Второй мировой войны и голодные послевоенные годы. Для миллионов людей, которым приходилось выживать, добывая буквально крошки, пшеничный кулеш или сытная перловка ассоциировались со спасением от голода. Выбрасывать еду в советских семьях считалось огромным грехом, поэтому крупы ценились за то, что из них ничего не пропадало. Мужчины массово возвращались из армии с укоренившейся привычкой к сытным армейским кашам (в частности, к той самой перловке, которую в народе с иронией прозвали "шрапнелью" или "болтами") и приносили эту неприхотливую культуру питания в свои дома. В итоге этот комплекс из доступности, простоты, питательности и государственной поддержки прочно закрепил кашу на советском столе, сделав её главным гастрономическим символом эпохи.

На сегодняшний день каша пережила настоящий культурный и гастрономический апгрейд и на столе современного украинца превратилась из элемента вынужденного рациона и "садковой травмы" в стильный и осознанный элемент здорового образа жизни. Крупы, такие как гречка, овсянка, буглур, киноа или кус-кус, считаются настоящими суперфудами. Их готовят с мясом, овощами, сырами, орехами и ягодами, делают основой сытных завтраков и подают в ресторанах. На Рождество готовят особую кашу – кутью, а аутентичные украинские рецепты разыскивают и воссоздают как элемент национальной идентичности. Так что любовь к крупам у украинцев никуда не исчезла, но каши стали значительно вкуснее и изысканнее.

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