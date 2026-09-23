Почему в СССР не было полиэтиленовых пакетов: когда ситуация изменилась
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Бытовой дефицит в Советском Союзе затрагивал даже самые простые вещи, среди которых оказались и обычные полиэтиленовые пакеты. В то время как во всем мире пластиковая упаковка активно завоевывала рынок, жители СССР были вынуждены пользоваться многоразовыми альтернативами.
Главными причинами такой ситуации стали плановая экономическая система, ориентированная на оборонную отрасль, а также отсутствие современного оборудования для производства тонкой пленки. Лишь в конце 1980-х годов страна смогла несколько приблизиться к массовому выпуску этой продукции, однако полностью покрыть потребность так и не удалось.
Промышленное производство полиэтилена в СССР началось в 1961 году на предприятии в Казани, что было значительным отставанием по сравнению с Западом. Первые советские образцы получались слишком плотными и грубыми из-за отсутствия технологий для раскатки тонкой полимерной пленки. Львиная доля материала вообще не попадала в гражданский оборот, поскольку плановая экономика направляла чуть ли не весь ресурс на нужды обороны и сельского хозяйства. Лишь ничтожная доля сырья направлялась в торговую сеть для фасовки ограниченной категории продуктов.
Вместо удобных пакетов покупателям приходилось использовать бумажную тару, стеклянные бутылки и знаменитые капроновые сетки. Отметим, что уровень возврата стеклянной тары в то время достигал впечатляющих показателей, а авоськи штамповали миллионными тиражами каждый год. Многие товары в магазинах заворачивали непосредственно в обычную плотную бумагу или газетные листы.
Технологический прорыв и высокая себестоимость пластиковой упаковки
Ситуация начала постепенно меняться лишь в 1982 году благодаря закупке иностранных технологий и запуску новых мощностей на заводе в Уфе. Это позволило наконец наладить выпуск пленки необходимой толщины и существенно нарастить объемы производства фасовочных пакетов.
Несмотря на увеличение объемов производства до сотен миллионов единиц, пластиковая упаковка так и не стала массовой из-за своей высокой себестоимости по сравнению с бумажными аналогами. Производство одного полиэтиленового пакета обходилось значительно дороже, чем бумажного, что сдерживало его внедрение в розничную торговлю.
В конце 80-х годов пластиковые пакеты оставались редкостью и были представлены лишь в небольшом проценте торговых точек по всей стране. В результате они превратились в предмет роскоши, который граждане стирали, сушили и использовали многократно вплоть до распада Союза.
OBOZ.UA предлагает узнать, как в СССР появились авоськи, с которыми жители ходили за продуктами.
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