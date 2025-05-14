Почему в Польше День матери празднуют в другой день: дата и объяснение

Польша готовится почтить матерей, но делает это по своему особому календарю. В то время как большинство стран мира отмечают День матери во второе воскресенье мая, в Польше этот праздник имеет фиксированную дату.

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В этом году украинцы и многие другие отмечали его 11 мая, даря мамам цветы, подарки и теплые слова. Зато в Польше торжества еще впереди, и это вызывает интерес у тех, кто привык к другой традиции. Почему же соседняя страна выбрала именно такой подход?

В Польше День матери, известный как Dzień Matki, празднуют ежегодно 26 мая. Эта традиция зародилась еще в 1923 году в Кракове и с тех пор стала неотъемлемой частью национальной культуры.

В отличие от подвижной даты, которая зависит от дня недели, польская фиксированная дата позволяет семьям и школам заранее готовиться к празднику. Этот день символизирует глубокое уважение к материнству, а его неизменность придает торжествам особое значение. Исторически 26 мая выбрали как день, объединяющий поляков в благодарности к матерям.

Как празднуют День матери в Польше

Празднование в Польше наполнено теплом и творчеством. В детских садах и школах устраивают концерты, где дети презентуют собственноручно созданные подарки, читают стихи и ставят спектакли. Семьи собираются, чтобы выразить любовь и благодарность мамам, а улицы городов наполняются цветами и улыбками. Эта атмосфера делает 26 мая особенным днем, когда материнство чествуют всей страной.

Для украинцев, которые сейчас проживают в Польше, разница в датах создает уникальную возможность. Они могут праздновать День матери дважды: сначала 11 мая вместе с родными в Украине, а затем 26 мая - вместе с польской общиной. Это не только способ интегрироваться в местную культуру, но и возможность еще раз напомнить своим мамам, насколько они важны. Такая двойная традиция добавляет празднику еще большей теплоты.

Поэтому, если вы заметите, что в середине мая польские города еще не наполнены праздничным ажиотажем, не спешите удивляться. Польша ждет свой особый день, чтобы с размахом отметить материнство. А для всех, кто хочет сделать это время незабываемым, разница в календарях - это шанс подарить маме вдвое больше любви и внимания.

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