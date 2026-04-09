Почему Украина празднует Пасху не в тот день, когда Европа: есть простое объяснение

Украинцы часто празднуют Воскресение Христово не вместе с большинством европейских стран. Причина этой разницы кроется не в традициях, а в способе вычисления даты праздника.

Несмотря на единое правило, утвержденное еще в IV веке, разные ветви христианства пользуются разными календарями. Именно это и создает разногласия в определении Пасхи. В результате разница между датами может составлять от нескольких дней до нескольких недель.

Как определяют дату Пасхи

Для всех христиан действует одна формула: Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Однако ключевое отличие заключается в том, как именно определяется это равноденствие. Западные церкви пользуются григорианским календарем, где дата закреплена – 21 марта. В то же время восточные церкви ориентируются на юлианский календарь, который отстает на 13 дней. Из-за этого смещается и дата полнолуния, от которого ведется отсчет. Именно поэтому Пасха в разных традициях часто не совпадает.

В 2026 году эта разница снова будет заметной: католики отмечали праздник 5 апреля, тогда как православные и греко-католики – 12 апреля. Расхождение в датах может колебаться от одной до пяти недель в зависимости от года.

Почему календарная реформа не изменила ситуацию

Переход украинских церквей на новоюлианский календарь в 2023 году повлиял только на неподвижные праздники. Благодаря этому Рождество и другие даты теперь совпадают с европейскими. Однако Пасха остается подвижным праздником, и ее вычисления продолжают осуществлять по старой юлианской системе. Это решение позволяет сохранить традицию, но в то же время поддерживает разницу с Западом.

Иногда календари все же совпадают, и все христиане празднуют Пасху вместе. Такой случай был в 2025 году, когда дата пришлась на 20 апреля. Следующее совместное празднование ожидается в 2028 году.

OBOZ.UA предлагает узнать, что надо класть в пасхальную корзину, а какие продукты там нежелательны.

